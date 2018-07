Löytöretkikunta starttasi kohti Vladivostokia

Kello aamuneljä 7.7.2018. Joutopäiväkansaa vaappuu iloisena ja rauhallisena ympäri Joutsan keskustaa. Muutama herrasmies kilvoittelee naisseurasta erään ravitsemusliikkeen edustalla ja ilmeisesti juuri nyt esitetään niitä parhaita temppuja… Kaikenlaista muutakin huvittavaa näyttäisi tapahtuvan. Kellonaika huomioiden väkeä on liikkeellä oikeinkin mukavasti.

Mutta Joutopäivien takia paikallislehti ei tähän aikaan liikkeellä kuitenkaan ole. Tai ainakaan tämän jutun kirjoittaja. Samaan aikaan kylän toisella laidalla tapahtuu nimittäin jotain aivan muuta.

Huttulan yökerhon henkilökunnan autojen perävalot tuskin ehtivät kadota, kun pihamaalle kaartaa ensin BMW-merkkinen moottoripyörä, pian pakettiauto ja hetken päästä vielä kaksi moottoripyörää lisää. Lähdön hetki on käsillä.

Tässä vaiheessa tarinaa on syytä palata viime vuoden heinäkuulle ja Etelä-Suonteen komeisiin maisemiin.

– Heinäkuussa 2017 Suonteella hitsattiin kiinni, että vuoden päästä mennään! Tai Suhosen kanssa oli lyöty lukkoon jo juhannuksena. Vuosi tätä on siis suunniteltu. Minä olen kolmisen vuotta puhunut, että lähteä pitäisi, kertaa retkikunnan johtaja Mikko Hännikäinen.

Mutta minne?

Retkikunnan, johon Hännikäisen lisäksi kuuluvat Tenho Sievänen, Jani Suhonen sekä Tomi Saari, tavoitteena on saavuttaa Tyyni valtameri ja Vladivostok elokuun 1. päivään mennessä.

– Semmoinen 10.000 kilometriä. Tie pitäisi kyllä olla perille, mutta nähtäväksi jää, millaista tie on ja miten kartat paikkansa pitävät, miettii retkikunnan tiedotuksesta vastaava Suhonen.

Kun vuosi on ollut suunnitteluaikaa, niin retkeä on ollut mahdollista hioa pitkään pienimpiäkin yksityiskohtia myöten. Mutta toisaalta retkikunta tuntuu tiedostavan varsin hyvin, että eteen saattaa tulla myös monenlaista yllättävää kommerverkkiä, joista on vain selvittävä. Vaikka elämmekin vuotta 2018, niin ei lienee liioittelu puhua myös löytöretkikunnasta?

Sievänen, Hännikäinen ja Suhonen taittavat matkan siis moottoripyörillä. Itse oikeutettuna huoltapäällikkönä toimii puolestaan moottoripyöräilystä kansainvälisen tason mekaanikkokokemusta takavuosikymmenillä kerryttänyt Saari, joka taittaa matkan pakettiautolla.

– On meillä ”Vilillekin” (Saari) kypärä varattuna, jos pakettiauto jättää välille. Ostetaan sitten Lada seuraavasta kylästä, Suhonen naurattaa.

Pakettiauto toimiikin retkikunnan liikkuvana tukikohtana. Varustelussa on huomioitu muun muassa kaluston korjaus- ja huoltotarpeet. Toisaalta se toimii tarvittaessa jopa neljän miehen majoitusyksikkönä, mikäli sopivia majataloja ei reitin varrelle satu.

Huttulan pihalla Tenho Sievänen puolestaan tarkastaa iPadin kiinnityksiä karttalaukussa.

– Latasin kaikki matkalla tarvittavat kartat talteen, esittelee Sievänen ja näkyypä laukussa olevan myös karttatulosteitakin.

On hyvin mahdollista, todennäköistäkin, että retkikunta siirtyy pitkiä taipaleita tietoverkkojen ulottumattomissa. Itse asiassa yksityiskohtaiset reittivalinnatkin retkikunta tekee vasta matkan edetessä.

– Tarvittaessa kysellään ja jutellaan paikallisten kanssa, mistä kannattaa mennä ja millaista tie on, valaisee Hännikäinen.

Jos kaikki menee suurinpiirtein kuten suunniteltu on, niin löytöretkikunnan pitäisi olla kohteessa siis 1. elokuuta ja takaisin Suomessa jo 2. elokuuta. Moottoripyörät ja varustus tulevat takaisin merirahtina kontissa, miehet lentämällä. Taukopäiviä retkikunta on suunnitellut matkalle muutaman.

Ei ole syytä epäillä, etteikö tätä reissua kokoonnuttaisi sitten elokuun lämpimässä illassa kertaamaan. Siellä Etelä-Suonteen saaristossa.

Paikallislehti Joutsan Seutu seuraa retkikunnan matkan etenemistä heinäkuussa. Matkaa voi seurata myös Facebookissa Joutsa-Vladivostok 2018 -sivulla.

Jukka Huikko

Keitä he ovat?

Joutsa-Vladivostok-retkikunnan kokoonpano on visusti kantajoutsalainen juuriltaan, mutta keskeinen yhteinen nimittäjä porukalle on moottoripyöräharrastus.

Retkikunnan johtaja Mikko Hännikäinen on tunnettu lukuisista urheiluharrastuksistaan ja -tempauksistaan. Hän on ollut katkeamatta mm. Jukolan Viestin kävijä 49 kertaa peräkkäin. Hännikäinen asuu Vaajakoskella, mutta on Pappisen Mahajärven mökkiläisiä.

Tenho Sieväsen sukujuuret ovat seutukunnalla ja hän on Haran mökkiläisiä. Sievänen on tehnyt pitkän kansainvälisen työuran. Hän toimii teollisuudessa myyntipäällikön tehtävissä Saksassa.

Jani Suhonen on puolestaan ollut vuosia mukana muun muassa Joutsan Moottorikerhon toiminnassa. Suhosen tapaa kotitiluksiltaan Mieskonmäestä vapaa-ajalla. Työ vie miestä ympäri Suomea. Hän toimii luolien rakentamiseen liittyvissä päällikkötehtävissä.

Joutsalainen Tomi Saari muistetaan jo edesmenneen Toni Salokankaan endurouran luottomekaanikkona, jolloin tutuksi tulivat paitsi kansallinen kärkitaso vaatimuksineen, myös monet kansainväliset kilpailureissut. Ammatin puolesta kaikenlainen tekninen tekeminen, niin metallirakenteiden kuin elektroniikan saralla, on tuttua.

