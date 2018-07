Sirja Venäläinen vaihtoi toisten työt yrittäjyyteen

Parturi-kampaaja ja ripsiteknikko Sirja Venäläinen (kuvassa) ei vielä yläasteikäisenä tiennyt, mihin ammattiin isona tahtoisi. Venäläisen lapsuuden haaveammattien joukkoon oli lukeutunut muun muassa perinteinen opettajan ammatti, mutta myöhemmin sekään ei tuntunut omalta. Venäläinen oli kuitenkin pitänyt koulussa käsitöistä ja kuvaamataidosta ja arvelee jälkeenpäin sen vaikuttaneen siihen, että päätyi opiskelemaan parturi-kampaajaksi.

– En minä koskaan ollut mikään tukanlaittaja nuorempana. Mutta kyllä sitä sitten kun meni kouluun, niin huomasi, että olen ihan oikealla alalla, sanoo nyt 21-vuotias Venäläinen.

Viime syksynä Venäläinen perusti oman yrityksen Joutsaan ja on toiminut siitä saakka vuokratuolilla Hyvän ilman kampaamo Satu Kuisman tiloissa. Kuismalla asioineille Venäläinen on tuttu jo pidemmältä ajalta, sillä hän on ollut liikkeessä aiemmin työharjoittelussa ja kesätöissä.

Valmistuttuaan Venäläinen ehti olla reilun vuoden kotipaikkakunnallaan Hirvensalmella toisen leivissä, mutta toiselle työskentely ei pidemmän päälle tuntunut omalta jutulta. Niinpä Venäläinen irtisanoutui ja perusti oman yrityksen siitäkin huolimatta, että oli pitkään saanut kuulla pelotteluja sen suhteen, ettei yrittäjäksi kannattaisi ryhtyä. Päätöstään hän ei ole kuitenkaan katunut, sillä asiat ovat lähteneet sujumaan hyvin.

– Olen tykännyt tosi paljon. Mutta kun täysipäiväisesti teet, niin menee aikaa ennen kuin saat oman asiakaskunnan. Menee aikaa ennen kuin sana kiertää, sanoo Venäläinen, jolle on tullut asiakkaita paitsi aiemmin Kuisman leivissä solmittujen asiakaskontaktien, myös yrityksensä Facebook-sivujen ja puskaradion kautta.

Suunnilleen puolet työajastaan Sirja Venäläinen tekee parturi-kampaajan töitä, toisen puolen ripsitöitä. Ripsiteknikkona hän tekee ripsienpidennyksiä, joiden sanoo olevan kaikenikäisten naisten juttu – ei yksinomaan nuorten naisten juttu.

– Ikähaarukka on kuudestatoista viiteen-kuuteenkymmeneen. Alle 16-vuotiaalle en tee muuten kuin vanhemman luvalla olen juhliin muutamat ripset tehnyt, sanoo aiemmin Hirvensalmella asuessaan ripsiteknikoksi kouluttautunut Venäläinen.

Ripsien tekeminen on hänen mukaansa hyvä vastapaino kampaamotyölle.

– Se on niin erilaista kuin kampaamotyöt. Saa vähän rauhoittua ja keskittyä ja istua paikallaan. Se on semmoista enemmän pikkutarkkaa työtä.

Mitä parturi-kampaamopuoleen tulee, Joutsassa on viime aikoina kärsitty jonkin sortin parturipulasta, kun yksi alan yrittäjistä jäi äitiyslomalle ja muutama on tiettävästi vähentänyt töitään, ellei peräti lopettanut. Se on näkynyt myös Sirja Venäläisen työssä lisääntyvänä asiakasmääränä. Jo se, jos joku muu alan yrittäjistä sattuu sairastumaan tai on muuten lomalla, se näkyy Venäläisen mukaan heti kysynnän lisääntymisenä toisilla.

Kaiken kaikkiaan Venäläinen arvioi kesän olevan työssään kiireisintä aikaa. Tavanomaisten leikkaus- ja värjäystöiden ohella silloin kysytään paljon myös juhlakampauksia.

Yrittäjyydestä haaveilevia nuoria Sirja Venäläinen kannustaa uskaltamaan yrittää. Hän kehottaa kysymään neuvoa tarvittaessa ja kertoo itsekin joutuneensa alussa opettelemaan esimerkiksi sen, miten veroilmoitus tehdään tai miten arvonlisäverot lasketaan.

Venäläinen myös muistuttaa, ettei yrittäjyys ole sitä, että kun siihen kerran ryhdyt, niin yrittäjänä on pakko pysyä lopun ikää.

– Jos ei tykkää ja homma ei suju, niin voihan aina pistää y-tunnuksen pois ja hakea palkkatöitä. Ei yrittäjyys ole semmoista, ettei siitä koskaan pääse pois.

Tarja Kuikka