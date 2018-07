Taideikkunanäyttely avattiin

Taidelaitos Haihatuksen, Taiteen edistämiskeskuksen ja Joutsan Yrittäjät ry:n yhteistyönä toteuttama Ruudun takaa -näyttely avattiin viime torstaina. Näyttelyssä on tyhjilleen jääneitä liikehuoneistojen näyteikkunoita Länsitiellä hyödynnetty taiteen esittämispaikkoina. Osana Haihatuksen Outopäivät-taidefestivaalia järjestettävä näyttely on esillä elokuun loppuun saakka. Näyttelyn kuraattori on joutsalainen kuvataiteilija Virpi Lehto. Kuvassa vasemmalta taiteilijat Merja Metsänen, Virpi Lehto, Abigail Giblin, Sayaka Makita, Sirja Moberg ja Anna Ruth.

Markku Parkkonen