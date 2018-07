Joutopäivät edessä – kaikki tämä sinun tulee tietää festivaalista

Joutopäivillä piisaa jälleen paljon ja monipuolista ohjelmaa. Joutsan perinteinen kesäjuhla järjestetään nyt 47. kerran. Ensimmäiset tapahtumat ovat torstaina 5. heinäkuuta ja viimeiset sunnuntaina 8. heinäkuuta. Tapahtumia on tarjolla ympäri Joutsaa, muun muassa Rutalahtea myöten.

Torstain ohjelmassa on Tatufanien näytelmä Lamminmäellä sekä Semmareiden, eli Seminaarinmäen Mieslaulajien konsertti Rutalahden Letkaliiterillä.

Perjantaina voi nauttia iltapäiväkahvit Martti Servon seurassa Cafe Meijerinliiterissä Vallaspellossa sekä kuunnella Mikko Malinin harmonikkakonserttia Joutsan kirkossa. Joutsan Kinolla järjestetään Eino Kaipainen -seminaari. Kaipainen kuului aikanaan Suomi-filmin tähtikaartiin ja onpa hän asunut Joutsassakin. Seminaarin juontaa joutsalaislähtöinen Otto Suuronen ja mukana on elokuva-alan tutkijoita. Seminaarin päätteeksi nähdään Kaipaisen tähdittämä elokuva Vieras mies tuli taloon.

Lauantai käynnistyy niittotalkoilla Leivonmäen kansallispuistossa. Aamulla järjestetään myös Rusi Ridersin kepparikisa Joutsassa nuorisoseurantalo Honkalan pihalla. Honkalassa päivä jatkuu lastenteatteri Loihun johdolla. Ohjelmassa on musiikillinen teatteri-esitys.

Lauantaina iltapäivällä Eva Vikman ja Leea Tommola esittävät 1950- ja 1960-lukujen jazzahtavaa iskelmää Desing Pylsyn ateljeella Pynnölässä. Ohjelmassa on myös taidenäyttely ja muotinäytös. Vallaspellossa on Joutosauna ja Joutsan tekonurmella jalkapallon itä-länsi-ottelu. Perinteisen Joutohölkän lähtö ja maali sijaitsevat Joutsan keskusurheilukentällä.

Lauantai-illan kulttuuriohjelma ja riennot käynnistyvät Huttulan pihalla, jossa järjestetään Kaikki laulaa -konsertti. Esiintyjinä ovat Kari Kivisaari ja Iloensemble. Huttulassa poljentoa jatkaa Oliver, joka soittaa suomenkielistä pop- ja rock-musiikkia. Rutalahden Letkaliiterin tansseissa esiintyy Tommi Soidinmäki.

Talomuseolla on lauantaina ohjelmaa enemmänkin. Työnäytöksissä voi tutustua muun muassa sahdintekoon, taontaan ja kehruuseen. Aittalavalla on tarjolla karaokea. Päälavalla esiintyy ensin Eva Vikman ja orkesteri, sekä Korsuorkesteri.

Joutopäivien erikoisuuksiin kuuluu sunnuntain Levymessut. Tapahtuma on ilmainen ja se järjestetään nuorisoseurantalo Honkalassa. Tilaisuus on eräänlainen vinyyli- ja CD-levyjen osto- ja myyntitapahtuma, jonne myös yleisö voi tuoda omia tarpeettomia levyjään myyntiin. Toki levyvalikoimia voi myös käydä vain ihailemassa.

Sunnuntaina Joutopäivät päättyvät perinteisesti Talomuseolla esitettävään Joutsan Nuorisoseuran Talkooteatterin näytelmään Harmaat Pantterit.

Joutopäivien järjestelyistä vastaa totuttuun tapaan Joutsan yrittäjäyhdistys. Yhdistys on ilmoittanut olevansa järjestelyvastuussa nyt toistaiseksi viimeistä kertaa.

Jukka Huikko

Markkinat ovat Uimalassa lauantaina ja sunnuntaina

Joutopäivien eräänlainen keskipiste on markkinatori, joka järjestetään nyt toistamiseen peräkkäin Joutsan Uimalassa. Kävijöiden kannattaa huomioida, että Uimalan markkinatori on auki lauantaina ja sunnuntaina, ei perjantaina. Uimalasta löytyy anniskelualue, kotieläimiä sekä monenlaista rantakivaa, muun muassa sup-lautoja ja jättitrampoliini. Markkinatorille on opastus keskustasta.

Markkinatorilla on kojujen lisäksi runsaasti ohjelmaa. Lauantaina ohjelmassa on muun muassa Joutomiehen saapuminen, Lavian Tuulin vetämä jumppa, Lumikissojen huutokauppa sekä musiikki-iltapäivä. Iltapäivällä esiintymässä ovat Sekakuoro Sepposet, Joutsan Eläkekuoro, Jazz Band Joutsa sekä tenorit Seppo Pänkäläinen ja Klaus Pennanen. Lisäksi ohjelmassa on musiikkivisailua ja tunnetuimpien maakuntalaulujen yhteislaulua.

Sunnuntaina ohjelma on eksoottisempaa. Luvassa on muun muassa joutsalaislähtöisen Anni Moilasen vatsatanssia sekä sambaryhmä Samba Maracana. Päivän päättää sysmäläisjuurinen Hittiorkesteri Aimo.

Garden Party täyttää Vanhantalonmäen

Kolmipäiväinen rock-festivaali Garden Party on Joutopäivä-ohjelmiston uusin ja kenties mielenkiintoisin tulokas. Festivaali järjestetään Vanhantalonmäellä Hotelli Aaton ja Ellin takana olevassa puistossa. Ohjelmaa on perjantai- ja lauantai-iltana sekä sunnuntaina iltapäivästä. Tapahtumaan voi ostaa joko yksipäiväisen tai koko festivaalin kattavan lipun.

Perjantaina esiintyvät Kuningasidea, Joni Ekman sekä joutsalaislähtöisen Topi Suurosen tähdittämä Bulletproof, joka esittää country-musiikkia. Lauantain esiintyjät ovat Kesä, Mouhous sekä vetonaulana Pariisin Kevät (yläkuvassa). Sunnuntaina esiintyy Herpertti. Lisäksi kuullaan dj-musiikkia.

– Takapihan hyödyntäminen tapahtumien järjestämisessä on ollut mielessä jo pitkään. Nyt asiat loksahtivat kohdalleen, ideat kumpuamaan ja lähdettiin hommaa tekemään, taustoittaa ideanikkari, tapahtuman promoottori sekä Hotelli Aaton ja Ellin sekä ravintola Kellarin toiminnasta vastaava yrittäjä Visa-Matti Kuitunen.

– Miljööhän on mitä mahtavin. Tavoite on tuhat kävijää per ilta, ja jos keli on hyvä, siihen saatetaan päästäkin, hän jatkaa.

