Pääkirjoitus 27.6.2018: Kansan ääni kuuluu melko hyvin

Luhangassa jouduttiin viime viikolla valitsemaan uusia puheenjohtajia ja kunnanhallitukseen uusi jäsen, kun kunnanhallituksen puheenjohtaja Tuomo Kärnä siirtyy kunnanjohtajaksi. Myös Joutsassa on kunnanhallituksen kokoonpanoa muutettu äskettäin, kun yksi hallituksen jäsen muutti pois paikkakunnalta. Tässä vaiheessa on hyvä tarkastella, miten kansan ääni kuuluu johtavien luottamushenkilöiden valinnoissa.

Suomen kuntavaalijärjestelmä yhdistää kansan valtaa ja puolueiden valtaa. Kansalaisten yksittäiselle poliitikolle antaman valtakirjan laajuus ilmenee henkilökohtaisesta äänimäärästä. Puolueiden saama tuki yhdistyy tähän siten, että ehdokkaille lasketaan niin sanottu vertailuluku henkilökohtaisen ja puolueen äänimäärän perusteella.

Luontevaa ja lainsäädännön hengen mukaista olisi, että keskeisille luottamuspaikoille – siis kunnanhallitukseen ja valtuuston puheenjohtajistoon – valitaan kaikki vertailulukutaulukon kärkipään ehdokkaat. Luhangassa tämä toteutuu täydellisesti. Kaikki mainituille kymmenelle paikalle valitut ovat vaalien kymmenen parhaan joukossa.

Joutsassa mainittuja kärkipoliitikon paikkoja on 12. Näiden 12:n joukossa on vertailuluvulla mitattuna vaalien seitsemän parhaiten menestynyttä. Loput viisi löytyvät vaalitaulukossa sijoilta 11, 19, 20, 25 ja 34. Toisin sanoen aika moni kansan kannattama poliitikko on jäänyt paitsi kärkipään luottamuspaikoista. Tähän asiaan toivoisi puolueiden puuttuvan viimeistään seuraavissa kuntavaaleissa.

Markku Parkkonen