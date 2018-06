Kotiseututalo Simolassa esitellään Leivonmäkeä postikorteissa

Kotiseututalo Simolassa on esillä postikorttinäyttely nimeltä Leivonmäki postikorteissa. Esillä on 80 korttia yli sadan vuoden ajalta ja näyttelyn on koonnut Liisa Kukkanen. Näyttely on avoinna silloin kuin kotiseututalokin eli 31.7. asti tiistaisin, keskiviikkoisin ja sunnuntaisin aina kuuden tunnin ajan. Leivonmäki-viikolla Simolaan pääsee 14.–22.7. joka päivä.

Kortteja on tehty aikanaan monenlaisella teemalla, esimerkiksi nähtävillä on Karhumäen veljesten ilmavalokuvien perusteella painettuja kortteja. Maisema-aihe onkin hyvin yleinen teema, ja tämä on ollut arvokasta ajankuvan säilyttämistä menneiltä ajoilta, mutta toki esillä on myös nykyajan kortteja.

Näyttelyyn kortteja on löytynyt eri henkilöiden arkistoista ja muutamia on kopioitu keräilijöiltä. Useita sekä Leivonmäki-Seuran että Rutalahden kyläyhdistyksen painattamista korteista on edelleen saatavilla. Kukkanen on liittänyt kortteihin tietoja ja muisteloja kuva-aiheista, ja nämä ovat seuraavien tekstien lähteinä.

Yksi mielenkiintoisimmista korteista lienee vanhin Leivonmäeltä painettu kortti. Näkymä on kuvattu Kuhasenmäeltä kirkonkylälle päin, etualan valkoinen talo on pappila. Samanlaisesta kääntöpuolen ulkoasusta pääteltynä vanhin kirkon kuva, pappilan kuva ja tämä maisemakortti ovat samaa sarjaa. Pappilaa esittävä kortti on kulkenut jo vuonna 1901, joten painovuosi on se tai aikaisempi. Tämä kortti on kulkenut vuonna 1908.

Tukinuittoa esittelevässä kortissa eletään 1930-lukua Havumäen Kälkäjoella, perimätiedon mukaan kyseessä on Kymi-yhtiön uitto. Kälkäjoki oli tuolloin kevättulvien aikaan niin vuolas, että tällaisiakin maisemia saatettiin nähdä. Kälkäjoen tienoilla nykyaikana liikkuneet tietävät, että moisia tulvatasankoja ei enää seudulla nähdä. Maisemat ovat pusikoituneet.

Eräässä kuvassa on Rutalahden näkymiä Isovuorelta nähtynä kesällä 1914. Isovuori on ollut nuorison suosima kokoontumispaikka erityisesti juhannuksena. Kuvassa on Wihisen veljeksiä, tummapukuinen ylioppilaslakkipäinen mies on Arvo Wihinen (1895–1966). Hänestä tuli lääkäri, ja hän asui työuransa aikana Rutalahdessakin.

Lisäksi mainittakoon taltiointi Vilho Tiihosen ensimmäinen linja-autosta, joka liikennöi Joutsasta Jyväskylään kiertäen Leivonmäen kirkonkylältä Etu-Ikolan, Havumäen, Tikanmäen ja Särkimäen kautta Toivakkaan ja sieltä edelleen kaupunkiin.

Tiihonen ajoi tätä linjaa kymmenisen vuotta vuodesta 1927 alkaen. Tiihosen asiakaspalvelun kehutaan olleen niin viimeisen päälle, että hän toi tilauksesta jopa kengät Havumäen naisille kaupungista. Kuvan auto on linja-auton ja kuorma-auton välimuoto eli niin sanottu seka-auto tai sekajuna. Etuosan noin kymmenpaikkaisen matkustamon lisäksi siinä oli takana lava tavaroiden kuljettamiseksi.

Janne Airaksinen