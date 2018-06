Joutsan kunnanhallitus päätti maanantaina myöntää peruspalvelujohtaja Päivi Hakuliselle eron peruspalvelujohtajan virasta 1.5.2019 lähtien eläkkeelle jäämisen vuoksi.

Hakulinen on tällä hetkellä virkavapaalla, joka päättyy 14.8. Tämän jälkeen hän on kolme kyseisen loppuviikon arkipäivää töissä, ja jää sitten pitämään pois vuosilomia ja ylitöitä. Käytännössä Hakulinen on siten ennen eläkkeelle siirtymistään enää kolme päivää Joutsan kunnan palveluksessa.

Janne Airaksinen