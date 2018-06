Pääkirjoitus 20.6.2018: Jätteiden kierrätys onnistuu nyt hyvin

Joutsassa on viime vuosien aikana pikkuhiljaa parannettu jätteiden kierrätyksen mahdollisuuksia. Uusin tulokas tällä saralla on muovipakkausten keräyskontti, joka saatiin viime viikolla toimimaan S-marketin pihalla. Pidempään samassa pihassa on myös ollut pahvipakkausten keräyskontti. Toiselta puolelta pihaa löytyvät muun muassa metallin ja paperin keräysastiat. Lisäksi kierrätettävää jätettä voi viedä Lassila & Tikanojan kierrätysasemalle Teollisuustiellä.

Jätteisiin liittyvä ajattelu on muuttunut vuosien varrella pikkuhiljaa, mutta todella radikaalisti. Vielä 1970-luvulla likimain kaikki jätteet kuskattiin kaatopaikalle, jossa ne sitten poltettiin tai haudattiin maahan. Useimpien haja-asutusalueen talojen lähimetsässä oli jonkun sortin pienoiskaatopaikka, josta yleensä löytyi ainakin pientä metalliromua. Toki on muistettava, että tuolloin kotitalouksissa syntyneen jätteen määrä oli vain murto-osa nykyisistä jätemääristä.

Muovipakkausten tultua Joutsassakin erilliskierrätyksen piiriin alkaa energiajätteen, saati sitten perinteisen kaatopaikkajätteen osuus kotitalouksissa olla varsin pieni. Kotitalouden normaalielämässä ei oikeastaan kaatopaikalle päätyvää jätettä pitäisi syntyä juuri lainkaan. Tämä on tietenkin erinomainen asia. Tuntuuhan nykypäivänä jo oikeastaan aika pöyristyttävältä, että kodin jätteitä kuljetettaisiin kaatopaikalle maahan haudattavaksi. Kun Joutsassa vielä kierrätetään biojätekin autojen polttoaineeksi, voi sanoa, että meillä on kierrätys hyvin hoidettu.

Markku Parkkonen