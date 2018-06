Liisa Parhiala syksyksi Salmelan residenssiin

Joutsalainen Liisa Parhiala (kuvassa) on valittu yhdeksi Mäntyharjussa sijaitsevan Taidekeskus Salmelan talvikauden residenssitaiteilijoista. Mäntyharjun kunta ja Taidekeskus Salmela tarjoavat vuosittain 4–8 residenssipaikkaa nuorille lupaaville taiteilijoille. Taidekeskus Salmela järjestää muun muassa yhden Suomen suosituimmista kuvataiteen kesänäyttelyistä. Sillä on myös residenssitoimintaa Mäntyharjun lisäksi Viipurissa.

Residenssitaiteilijat saavat asuin- ja ateljeetilat Salmelan näyttelytilojen päärakennuksesta Mäntyharjun kirkonkylällä. Parhiala viettää Salmelan residenssissä syyskauden syyskuusta joulukuuhun kolmen muun taiteilijan kanssa. Kevätkaudeksi taloon tulevat uudet residenssitaiteilijat.

Vasta 19-vuotias Liisa Parhiala on yksi nuorimmista Mäntyharjun residenssiin päässeistä. Hän on valmistunut tänä keväänä Kouvolan seudun ammattiopistosta kuva-artesaaniksi. Residenssipaikan arvoa lisää se, että Salmelan taholta ehdotettiin, että hän hakisi residenssipaikkaa.

– Olin Salmelassa kesätöissä viime kesänä ja he kutsuivat minut hakemaan residenssiin. Pidän itse residenssipaikkaa ja myös sitä, että minut kutsuttiin merkittävänä, sanoo Parhiala.

Parhialan opinnoissa pääpainossa oli nimenomaan taidemaalaus.

– Teen nykyään lähinnä akryyli- ja öljyvärimaalauksia ja pyrin kantaaottaviin teoksiin. Olen kiinnostunut ihmisen psykologiasta ja käyttäytymisestä. Mielestäni juuri minun kaltaistani maalaria ei ole, itse en ole ainakaan törmännyt samanlaisiin teoksiin.

Residenssin myötä on myös mahdollista, että Parhialan töitä nähdään ensi vuonna Salmelan kesänäyttelyssä. Automaattista näyttelypaikkaa residenssi ei kuitenkaan tarkoita. Joka tapauksessa Salmelan residenssi on nuorelle taiteilijalle hyvä ponnahduslauta.

Parhiala on pitänyt Kouvolassa ja Joutsassa yksityisnäyttelyt sekä osallistunut muutamaan ryhmänäyttelyyn.

– Ja tietysti jo lapsena minulla on ollut kotona taidenäyttelyitä, joihin sukulaisia on kutsuttu. Taidetta haluaisin tehdä jatkossakin, vaikka muitakin jatko-opintosuunnitelmia on. Kuvataidetta tulen kuitenkin aina varmasti tekemään. Teen myös mielelläni tilaustöitä, kertoo Parhiala.

Markku Parkkonen