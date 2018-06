Monipuolinen liikuntapaikka kaiken ikäisille

Maanantaina vietettiin virallisia pumptrack-radan avajaisia. Avajaiset keräsivät runsaasti porukkaa paikalle kokeilemaan rataa tai vain aistimaan tunnelmaa. Avajaiset avasi kunnanjohtaja Harri Nissinen. Paikalla oli Trail it Oy:n edustajia kertomassa radasta sekä pari jyväskyläläistä nuorta näyttämässä temppuja skootilla ja pyörällä. Monet ovat kuitenkin varmasti huomanneet, että radalla on riittänyt vilskettä jo ennen avajaisia ja radalla on nähty sekä lapsia että aikuisia. Juhana Koivisto Trail it Oy:stä avajaisissa kehottikin myös vanhempia kokeilemaan pumptrack-rataa rohkeasti.

15-vuotias joutsalainen Petteri Hämäläinen on käynyt koeajamassa rataa jo ennen avajaisia sen tultua käyttökuntoon. Hämäläinen on skeitannut kolme vuotta ja hänelle pumptrack-radat ovat tuttuja, sillä hän on käynyt kokeilemassa Jyväskylän rataa. Hämäläinen käy Joutsan radalla joka päivä ja kertoo viettävänsä radalla ainakin kolme tuntia päivässä.

Hämäläinen sanoo, että radalla nuoret pääsevät liikkumaan ja oppimaan uusia asioita.

–Eivät ole kotona pelaamassa, summaa Hämäläinen.

Hämäläisen mielestä radassa parasta on se, että siinä on yhdistetty pumptrack-rata ja skeittiparkki. Mainittakoon, että tällainen yhdistelmä on ensimmäinen Suomessa ja harvinainen jopa maailmanlaajuisesti. Hämäläinen uskoo, että innostus nuorilla rataan riittää pidemmäksi aikaa.

–Tässä on niin paljon mahdollisuuksia tehdä ja nuoret innostuvat siitä, perustelee Hämäläinen.

Myös 11-vuotias Oliver Paappanen käy radalla noin kuusi kertaa viikossa ja päivästä useita tunteja tulee vietettyä radalla. Paappaselta löytyy kokemusta skootilla ajamisesta melko paljon, mutta pumptrack-rataa hän ei ole aikaisemmin kokeillut.

Paappanen kokee, että radalla parasta on uusien temppujen kokeileminen ja radan monipuolisuus. Paappanen toivoo, että myös jatkossa radalla järjestettäisiin tapahtumia kuten temppukisoja.

Katri Kuitunen