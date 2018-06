Rutalahden Letkaliiterin kesä on täynnä tapahtumia. Letkaliiterin tanssit alkavat juhannuksena 22.6., jolloin menosta vastaa uuden sukupolven tanssiorkesteri Kinojake. Tanssit jatkuvat juhannuksen jälkeen joka lauantai ja esiintyjinä ovat Steeples ja Berit (30.6.), Tommi Soidinmäki & Vastakaiku (7.7.), Mika Lappalainen yhtyeineen (14.7.), Erika & Danny (21.7.), Teemu Harjukari & Taivaanrannanmaalarit (28.7.) ja kauden päättää Laura Voutilainen yhtyeineen yhdessä The Vincentsin kanssa (4.8.).

Tanssien lisäksi Letkaliiterin terassiravintola Rysässä järjestetään perjantaisin pop up -ravintolailtoja. Ruokapalvelun tuottaja on paikallinen yrittäjä, kunakin iltana eri yrittäjä ja erilainen lähiruokakonsepti. Jokaisen tapahtumaillan musiikille on myös oma, vaihtuva teemansa. Pop up -ravintolaillat aloittaa perjantaina 29.6. Oittilan uusi juhlatalo Vaarunhovi ja 60-luvun hittikimaran toteuttaa vuoden 2016 tangofinalisti Jonna Ortju. Iltaa rakkaudelle vietetään 6.7., jolloin korpilahtelainen pitopalvelu R-Ruoka tuottaa ruoan ja rakkausaiheisesta musiikista vastaa Marjo & Pipsa -duo. Vauhdikasta menoa on luvassa 13.7., jolloin Kruuvaus vetää poppi-iltaa ja ruoat tarjoilee toivakkalainen Sun Toive -ravintola. Folk-illassa 20.7. esiintyy Tenho Tornberg & co ja Rutalahden nuorisoseura toimii ravintoloitsijana. Seuraavana perjantaina (27.7.) ruoanvalmistusvuoro on Rutalahden kyläyhdistyksellä ja trubaduurit Heikki & Mikko esittävät musiikkia ajalta, kun iskelmä oli nuori. Pop up -ravintolaillat päätetään 3.8. leivonmäkeläisiin tunnelmiin: suolaista ja makeaa tuo pöytään Karoliinan Kestikievari ja 50-luvun ikivihreitä iskelmiä esittää Eva Vikman.

Tanssien ja pop up -ravintolailtojen lisäksi Letkalla on Semmarien kesäkonsertti torstaina 5.7. Tuolloin on ennakkolipulla tarjolla myös edullinen linja-autokuljetus Jyväskylä – Letka – Jyväskylä. Lasten tapahtumat järjestetään sunnuntaina 22.7., jolloin aloitetaan kepparikisoilla. Letkan nurmiparkille rakennetaan esteratsastusrata ja paikalle odotetaan suurta määrää innokkaita keppariharrastajia. Päivä jatkuu lastenkonsertin merkeissä, kun Hiiri Hipsukka ja Kissa Kirnauskis johdattavat kesäiselle musiikkiseikkailulle. Keskiviikkona 25.7. on yhteislaulua Marita Taavitsaisen ja Juse Venäläisen johdolla sekä sunnuntaina 29.7. on luvassa vielä Päivi Mäkisen ”Kilot irti elämästä” -pienoiskomedia paino- ja parisuhdeongelmista.

Letkaliiterillä järjestetään koko kesän ajan myös muuta liikunnallista ohjelmaa: keskiviikkoisin on kesäjumppa, kesäkuussa torstaisin tanssikurssi ja lavista on tarjolla heinäkuussa sunnuntaisin.

Letkan paikoitusalueella on muutama asuntoautopaikka ja tapahtumiin voi tulla myös veneellä, sillä Rutalahden satama on vain 300 metrin päässä. Joutsan kunta on vastikään parantanut sataman saniteettitiloja.

Maarit Kinnunen