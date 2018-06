Design Pylsy vietti synttäreitä muotinäytöksen merkeissä

Anu Pylsyn Pynnölän vanhalla koululla toimiva yritys Design Anu Pylsy vietti 30-vuotissyntymäpäiviään viime lauantaina. Synttärien kohokohta oli Pylsyn uuden Art-vaatemalliston esittely. Uuden malliston vaatteisiin on painettu kolme eri taideteosta: Pipa Rauhamäen öljyvärityö ”En Route – Matkalla”, Anu Pylsyn akryylityö ”Tuntematon” sekä Kirsi Kaunomäen grafiikka ”Onnellinen” (Kuvassa Pauliina Paappasen esittelemänä 30-vuotisjuhlan muotinäytöksessä).

LUE ALTA JOUTSAN SEUDUSSA MAALISKUUSSA 2018 JULKAISTU JUTTU PYLSYN YRITTÄJÄTAIPALEESTA:

Design Pylsyllä 30 vuotta täyteen

Vaatteita, asusteita ja sisustustuotteita valmistavan joutsalaisen Design Pylsyn toiminnan aloittamisesta tuli helmikuussa kuluneeksi 30 vuotta. Yrittäjä Anu Pylsylle työ on ollut koko ajan tärkeä osa elämää samoin kuin perhe eli puoliso ja kolme lasta.

– Ne ovat sellaisia isoja asioita, jotka ovat ohjanneet ja muokanneet minusta sen, mikä minä nyt olen, pohtii kolmekymmentävuotisesta urastaan hiljattain Yrittäjäristin timanttiristillä palkittu Pylsy.

Valtakunnallisestikin tunnetun Design Pylsyn toiminta käynnistyi vuonna 1988, kun Anu Pylsyn aviomiehen sisar houkutteli tämän kankaanpainantakurssille. Käsillä tekemisestä muuten pitänyt Pylsy ei ollut alun perin innokas lähtemään kurssille, sillä hän kuvitteli sen olevan perunalla painamista.

Kurssi oli kuitenkin jotain aivan muuta ja kotiin lähtiessään Pylsyllä oli mukana väripurkkeja, seuloja, kaavioita, kangasta ja ennen kaikkea innostus kankaanpainantaan. Tuotteiden valmistus alkoi heti ja yritystoiminta eriytettiin Pylsyn ja hänen puolisonsa Mieskonmäessä pyörittämän maatilan sivuelinkeinoksi.

Anu Pylsyn ura käynnistyi monelle naiselle tyypilliseen tapaan tasapainoiluna työn ja perheen välillä. Paitsi yrittäjä, hän oli maatalon emäntä sekä tuolloin vielä kahden pienen lapsen äiti ja joka toinen viikko yksin vastuussa tilasta, koska hänen puolisonsa oli työn vuoksi joka toisen viikon poissa kotoa. Ensimmäiset tuotteet – kodin pienet tekstiilit, paidat ja pipot – syntyivätkin kotona tuvan pöydällä.

– Siihen virittelin painopohjat ja rupesin tekemään aina silloin, kun talon hommat oli tehty ja tytöt nukkumassa. Into oli valtava. Aina kun sain pakan kangasta ommeltua, painettua ja myytyä, ostin kaksi pakkaa. Ja mitä enemmän rupesin kiertämään kesällä markkinoita ja syksyllä messuja, sitä enemmän tuli jälleenmyyjiä, muistelee Pylsy.

Kolmessakymmenessä vuodessa Design Pylsyn valikoima on laajentunut tuntuvasti ja koko tuotannolla on nykyisin oikeus Avainlippu-tunnuksen käyttöön. Yrittäjä itsekin on kouluttautunut vuosien varrella artesaaniksi ja suorittanut tekstiilialan erikoisammattitutkinnon.

Jälleenmyyjistä Design Pylsy on ajan myötä luopunut ja nykyisin myynti tapahtuu pelkästään suorana eli messuilla, Anu Pylsyn ateljeen yhteydessä Pynnölän vanhalla koululla, yrityksen 2000-luvun alussa avatussa verkkokaupassa sekä pop up -myymälöissä, joita pidetään milloin missäkin. Suurin myynti tehdään nimenomaan messuilla ympäri Suomen.

Menestyksen ohella Anu Pylsyn yrittäjävuosiin on mahtunut myös vastoinkäymisiä. Heinäkuussa 2006 tulipalo tuhosi hänen työtilansa ja samalla koko 18 vuoden työn. Piirustukset, alkuperäiset printit, varastot, kangaspakat, ompelukoneet, painokarusellin, valmiit tuotteetkin.

– Ei jäänyt edes saksia, muistelee Pylsy.

Menetys veti yrittäjän henkisesti polvilleen. Uutta alkoi kuitenkin versoa pian, sillä uutinen palosta levisi, ja jo seuraavana päivänä Joutsan kunta tarjosi Pylsylle vuokralle tyhjillään olevaa Pynnölän koulua työtiloiksi. Viikko palon jälkeen Ruotsinpyhtäältä soitti kankaanpainantavälineistään luopumassa oleva mies, joka tarjoutui myymään painovälineensä Pylsylle. Mies oli nähnyt tästä aiemmin tv-dokumentin ja tiesi tämän tekevän painotöitä samoilla välineillä kuin itse teki.

– Läksin Ruotsinpyhtäälle katsomaan. Karuselli oli yhtä maalinen kuin minun oma. Ainoa mikä oli, niin se pyöri eri suuntaan ja minä sanoin, että tämä pyörii väärinpäin. Mies sanoi, että sen saa laakereilla vaihdettua. Sanoin, että ei se haittaa, tässä nyt kääntyi suunta muutenkin, muistelee Pylsy.

Uusi tila ja uudet välineet siis järjestyivät, mutta Pylsyn luovuus ja into sen sijaan katosivat, eikä uuden luominen onnistunut häneltä ennen kuin seuraavana keväänä. Saman vuoden kesäkuussa Pynnölän koululla pidettiin uuden ateljeen ja myymälän avajaiset. Tänä kesänä tiloissa juhlistetaan yrityksen 30-vuotispäivää syntymäpäiväjuhlien ja uuden malliston esittelyn merkeissä.

Vuosien varrella Anu Pylsy on saanut työstään useita tunnustuksia, muun muassa Käsi- ja taideteollisuusliitto Taito ry:n kultaisen taitomerkin. Tunnustusten saaminen on tuntunut hänestä hyvältä.

– Sehän on parasta arvostusta, mitä voi joltain yhdistykseltä tai taholta saada siitä työstä, mitä on tehnyt.

Nyt kun 30 vuoden merkkipaalu on tavoitettu, Pylsy kokee yrityksellään olevan tarvetta uudistumiselle. Miten ja missä laajuudessa, se selviää seuraavien vuosien aikana. Vielä 30 työvuoden jälkeenkin Anu Pylsy on kuitenkin yhä työstään innoissaan. Hän kokee luovuuden ruokkivan luovuutta ja sanoo saavansa virtaa niin uusien tuotteiden suunnittelusta kuin asiakkaistaankin.

– Minulla on äärettömän ihania asiakkaita. Niistä saa todella virtaa ja ne uskolliset asiakkaat ovat ihan kullanarvoisia. Nehän markkinoivat eteenpäin ja puhuvat yrityksen puolesta ja sitten ne ovat aina niitä, jotka palaavat takaisin ja tekevät ostoksia. Ne ovat todella tärkeitä. Vaatteita, asusteita ja sisustustuotteita valmistava Design Pylsy täytti helmikuussa 30 vuotta.

Tarja Kuikka

”Vastoinkäymisten tullen ei auta jäädä voivottelemaan”

Moni haaveilee yrittäjyydestä, mutta epäröi haaveensa toteuttamista puntaroidessaan, pystyykö elättämään työllään itsensä saati perheensä. 30 vuotta yrittäjänä toiminut joutsalaisen Design Pylsyn yrittäjä Anu Pylsy rohkaisee epäröijiä toteuttamaan haaveensa.

– Jos on hyvä tuote tai palvelu ja uskoa siihen omaan tekemiseen, niin ilman muuta. Mutta se täytyy olla omaperäistä. Se, ei auta, että napsii toisten ideoita. Se ei pitkälle kanna.

Mahdollisten vastoinkäymisten tullessa ei kannata Pylsyn mukaan jäädä voivottelemaan, vaan täytyy uskoa omaan tekemiseen niin täysillä, että nousee vastoinkäymisistä. Pylsy itse menetti 18 vuotta työurastaan tulipalossa kesällä 2006. Palo oli raskas isku, mutta asiat alkoivat nopeasti kääntymään parempaan suuntaan. Vajaat kaksitoista vuotta palon jälkeen Anu Pylsy kuvaa itseään optimistiksi, joka ei jää märehtimään vastoinkäymisiä.

– Minä aina ajattelen elämää ja tekemistä sellaisina tikapuina. Että nousee askelman kerrallaan. Ja sitten kun sieltä tulin alas, tulin totaalisesti rymisten alas. Mutta sitten taas kun pääsin siihen ensimmäiseen rappuun, ajattelin, että tästä sitä taas noustaan rappu kerrallaan.

Tarja Kuikka