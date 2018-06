Luhangan kunnan ja OP:n asuntokaupat jäivät pöydälle

Luhangan Osuuspankki ja Luhangan kunta hierovat kauppoja kahdesta rivitaloasunnosta. Neuvotteluiden kohteena on Oy Tammijärven Tienristin osakkeet.

Kauppaa puitiin kunnanhallituksen kokouksessa 11. kesäkuuta. Kunnanjohtaja Reijo Urtin pohjaesitys oli, että Luhanka ostaisi asunnot, mutta asia jäi keskustelun jälkeen pöydälle. Asiaan palattaneen seuraavassa, eli 25. kesäkuuta pidettävässä kokouksessa.

Asia on sikäli mutkikas, että Luhangan kunnanjohtaja on vaihtumassa. Tuleva kunnanjohtaja Tuomo Kärnä on nimittäin Luhangan Osuuspankin hallituksen puheenjohtaja, joten mikäli käsittely pitkittyy, on sen valmistelu siirrettävä kunnassa muulle viranhaltijalle.

Jukka Huikko