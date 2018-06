Suonteen retkisatamien huollosta sovittu

Joutsa tilaa Suonteella sijaitsevien Möykky- ja Selkäsaarten retkisatamien huollon täksi ja seuraavaksi vuodeksi Väylätiimi Oy:ltä hintaan 980 euroa plus alv. Huolto on kahdesti vuodessa ja hintaan sisältyy yleinen siisteys, haravointi, roskien keräys ja tyhjennys, paikkojen kuntokartoitus, käymälöiden tyhjennys, kuivikkeet ja 12 rullaa vessapaperia per saari. Lisätöitäkin tehdään maksusta.

Asiasta teki hankintapäätöksen kunnanjohtaja Harri Nissinen. Väylätiimi Oy:n kotipaikka on Mikkeli.

Janne Airaksinen