Sydänpuu Ikkunat siirtymässä Inwidolle

Joutsassa toimivan Profin Sydänpuu Ikkunat ja Ovet Oy:n omistava pudasjärveläinen perheyritys Profin Oy on siirtymässä Inwido Finland Oy:n omistukseen. Viimeksi mainittu on puolestaan osa Inwido-konsernia, joka on Tukholman pörssissä noteerattu yhtiö.

Inwido on Suomen suurin ikkunanvalmistaja. Sen ikkuna- ja ovituotemerkkejä ovat muun muassa Tiivi ja Pihla. Yhtiöllä on useita toimipisteitä ympäri Suomea. Inwido-konserni on puolestaan Euroonpan suurin ikkunanvalmistaja.

Inwido-konserni antoi kaupan aiesopimuksesta pörssitiedotteen keskiviikkona. Kaupan toteutumista tavoitellaan 1. heinäkuuta alkaen ja se edellyttää vielä tiettyjen taloudellisten yksityiskohtien toteutumista.

(Juttu jatkuu kuvan jälkeen)

Sydänpuu Ikkunat ja Ovet -liiketoiminnot siirtyivät Profinille vuonna 2013, kun yhtiö osti ne Puusepänliike Tamminen Oy:n konkurssipesältä. Sydänpuu on kautta maan tunnettu tuotemerkki. Joutsasta on toimitettu ikkunoita ja ovia lukuisiin erikoistumista vaatineisiin rakennuskohteisiin sekä arvorakennuksiin.

Lue lisää:

Inwidon pörssitiedote 13.6.2017

Juttu Profin Sydänpuu Ikkunat ja Ovet Oy:stä JS Digissä 2.5.2018