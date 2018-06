Kokousuutisia: Jorma Purovirrasta Hankaan Erämiesten kunniapuheenjohtaja

Metsästysseura Hankaan Erämiehet ry on vuosikokouksessaan kutsunut seuran pitkäaikaisen puheenjohtajan Jorma Purovirran kunniapuheenjohtajakseen.

Vuorotteluperiaatteella seuran uudeksi puheenjohtajaksi valittiin Jarmo Kuitunen, varapuheenjohtajaksi Juha Saltiola, rahastonhoitajaksi Pekka Nuikka, Erätalon isännöitsijäksi ja seuran suurpetoasiamieheksi Tero Moilanen, sihteerinä jatkaa Jukka Hautamäki. Nämä jäsenet muodostavat myös seuran uuden hallituksen.

Hankaan Erämiehet on 52-vuotias metsästysseura, jonka kokoontumispaikka on Hankaan Erätalo Uimaniemellä ja jonka metsästysmaat sijaitsevat Joutsan, Hartolan ja Pertunmaan kuntien alueilla. Jäseninä Hankaa Erämiehissä on 33 metsästyksen harrastajaa.

Jukka Hautamäki