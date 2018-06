Valklammin nuotiopaikka on joutunut ikävän ilkivallan kohteeksi. Joku tai jotkut ovat olleet liikkeellä ilmeisesti käsisahan kanssa, ja jälki on kuvan mukaista. Rannalla ollut iso koivu on saatu kaatumaan veteen katkaisemalla siitä juuret. Toimitukseen tuli tapahtuneesta vinkki, jonka mukaan ilkivalta saattaisi ajoittua kesäkuun ensimmäisen viikonlopun tietämille.

Janne Airaksinen