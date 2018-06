Liikunnan riemua Joutsassa

Maanantaina alkoi Keski-Suomen liikunta ry:n järjestämä liikuntaleiri, joka järjestetään Joutsan liikuntapaikkoja ja yhtenäiskoulun tiloja hyödyntäen. Leirinjohtaja Laura Härkönen Jyväskylästä kertoo, että leiri on tarkoitettu keskisuomalaisille 10-13-vuotiaille lapsille. Härkönen painottaa, että leiri on kaikille avoin eli leirille osallistuminen ei vaadi aikaisempaa liikunta harrastuneisuutta ja kaikenlaiset rajoitteet otetaan huomioon. Leirin ohjaajat ovat ammattitaitoisia kasvatusalan-, liikunta-alan-, ohjaaja- tai valmennuskoulutuksen käyneitä keskisuomalaisia.

Leiri on järjestetty 16 kertaa ympäri Keski-Suomea ja ensimmäisen kerran nyt Joutsassa. Härkönen kertoo, että Joutsa valikoitui paikkakunnaksi, koska KesLi halusi viedä leirin jollekin paikkakunnalle, missä leiriä ei ole ennen järjestetty ja tuoda Joutsaan isomman liikuntatapahtuman, joka innostaisi paikallisia lapsia liikkumaan. Härkönen nostaa esille myös Joutsan liikuntapaikkojen hyvän sijainnin.

Leirillä lapset pääsevät kokeilemaan 11 eri lajia. Tämän lisäksi leirillä järjestetään leiriolympialaiset, uintiretki ja leiridisko. Tutustuttamalla leiriläiset erilaisiin lajeihin, yritetään innostaa ja kannustaa lapsia kokeilemaan liikkumista. Härkösen mukaan tavoitteena on, että lapset saisivat kipinän jonkun liikuntalajin harrastamiseen ja lähtisivät harrastamaan Keski-Suomen liikunnan jäsenseuroihin.

Leiri keräsi ympäri Keski-Suomea kaiken kaikkiaan 98 leiriläistä, mutta joutsalaisia leirille tuli alle järjestäjien odotusten.

– Se on vähän harmi, että meillä on hirveen vähän joutsalaisia. Me odotettiin, että noin puolet leiriläisistä tulisi Joutsasta, toteaa Härkönen.

11-vuotias Milja Laakkonen Haapamäeltä innostui lähtemään leirille kaverinsa innoittamana. Laakkonen harrastaa uintia ja partiota. Erityisesti Laakkonen on innoissaan koripallon peluusta leirillä.

Jyväskyläläiselle Taisto Riutta-Aholle liikuntaleiri on tuttu ennestään ja hän harrastaa liikuntaa vapaa-ajalla painin merkeissä. Palokkalaiselle salibandya pelaavalle Elmeri Hyytiälälle leiri on uusi tuttavuus. Molemmilla pojista on kokemusta myös jalkapallon pelaamisesta. Leirillä eniten he kuitenkin odottavat melontaa. Lisäksi Hyytiälä odottaa innolla judon kokeilemista.

Katri Kuitunen

Milja Laakkonen pääsi ensimmäisenä lajeista kokeilemaan koripalloa.

Elmeri Hyytiälä (vas.) ja Taisto Riutta-Aho odottavat innoissaan melomisen kokeilemista.