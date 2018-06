Kiirettä piti, jos meinasi ehtiä käydä kaikissa seutukunnan viime lauantain kesänavauksissa

Kesänavaus on monien pitäjien ja kylien tapa polkaista lomakausi alkuun, ja tänä vuonna eniten tapahtumia tällä teemalla järjestettiin viime lauantaina. Tapahtumajärjestelyistä vastaavat kylien aktiiviset ihmiset, yritykset ja yhteisöt sekä monessa paikkaa kuntien edustajat. Kyse on aina pienimuotoisesta kansanliikkeestä, joka saattaa yhteen paikallisia ja lomakautensa jo mökeillä aloittaneita. Ohjelma voi olla pienimuotoista ja kotikutoista, pääasia on, että ihmiset kohtaavat.

Lauantaille oli keskitetty valtakunnallinen Avoimet kylät -tapahtuma, jossa yli 500 kylää kutsui kävijöitä puoleensa. Joutsassa tempaukseen olivat mukaan Leivonmäki-Seura, Mieskonmäen kyläseura ja Laitjärven kylältä Vinttikirppis, kaikki omannäköisillään tapahtumilla. Myös Uimaniemellä pidettiin kesätorin avajaiset.

Myös Joutsan keskustaajamassa ja Luhangan satamassa nähtiin kesänavauksia. Joutsan torilla Löylyä Elämään -yhdistys järjesti vastanheittoa. Aamulla alkanut kisa päättyi kello 11.30, kun Mikko Pylvänäinen yhdistyksestä julisti saunarauhan alkaneeksi.

– Meillä oli noin 100 heittäjää kisaamassa vastanheitosta. Palkintona olleet hienot kylpytakit selvästi kiinnostivat yrittämään. Yleisö oli myös runsaasti, etenkin eräs sukukokousporukka toi hyvää kannustusta ja tullessaan, kiittelee muun muassa heittojen mittauksesta vastannut Olavi Närhi.

Luhangan satamassa vasta hulinaa riittikin, ja sielläkin yhtenä viihdenumeroa oli joidenkin asioiden heittäminen. Luhangan Hevosjalostusyhdistys kilpailutti kansaa riimunheitossa ja hevosenkenkien tarkkuusheitossa. Kesäasukkaat ja paikallinen väki kohtasivat tapahtumassa, jossa oli tarjolla erilaisia heittokilpailuja, luhankalaisia käsityötuotteita ja yhdistysten esittelyä. Väreen agility-koirat esittelivät kentällä taitojaan, ja mainittakoon, että näytökseen osallistui myös entinen Saksan maajoukkueen edustaja koirineen. Duo Tuija Kiviranta & Outi Jussila vastasi musiikkipuolesta. Yhtenä ohjelmana oli myös hienoksi kunnostetun pururadan kiertäjien palkitseminen. Juhani Räsänen palkittiin 81 kierroksesta, ja Esko Lehdolle osui samasta asiasta pyyhe arvontavoitoksi.

Yhtenä oheistapahtumana MTK Jou-Lu järjesti paikalla Luhangan sahtimestaruuskisat. Voittajaksi selvisi jo 11. kerran Niilo Ahonen. Tällä kertaa tuomarit pääsivät maistelemaan kolmen eri sahdin tekijän tuotoksia. Ahonen edustaa näin ollen Luhankaa 4.8. Karvialla pidettävissä Sahdin SM-kisoissa.

Leivonmäki-Seura piti avoimet ovet kotiseututalo Simolassa. Vohvelikahvilasta sai suut makeaksi, kotiseututietoutta saattoi testata yllättävän haastavassa tietovisassa samalla kun kuunteli musiikkia. Pihalle tehtiin ryytimaa, joka kesän mittaan tuottaa hernettä.

Yläkuvassa Harri Dammert aloittaa suosituksi osoittautuneen vastanheittokilpailun Löylyä Elämään -yhdistyksen tapahtumassa Joutsan torilla.

Janne Airaksinen

Katso videolta tunnelmia Joutsan ja Luhangan kesänavauksista: