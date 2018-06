Haihatuksen kesänäyttely on taiteen runsaudensarvi

Haihatuksen lauantaina avattu kesänäyttely tarjoaa tällä kertaa, jos mahdollista, aiempiakin näyttelyitä laajemman kirjon erilaisia kuvataiteen muotoja. Näyttelytalon alakerran katsottuaan ja yläkertaan kavutessa käy mielessä, että on täällä monenlaista, mutta ei sentään animaatiota. Mutta niinpä vain löytyykin vinttikerroksesta Jesse Avdeikovin nukkeanimaatio Vanha mies ja pizza.

Teoksia on tosiaan laidasta laitaan ja pienistä suuriin. Koon puolesta pienimmästä päästä ovat Kirsi Jokelaisen viehättävän minit miniatyyrimaalaukset ja suurin teos lienee Viva Granlundin ARKKI by Viva (yläkuvassa), jonka hän on maalannut Joutsan urheilukentän entisen ajanottotornin sisä- ja ulkoseiniin.

Tuntuu siltä, että kuraattorit Kalle Turakka Purhonen, Pauliina Turakka Purhonen, Pasi Mälkiä ja Tiia Matikainen ovat onnistuneet löytämään tavattoman monipuolisen taiteilijakaartin, eikä mukana ole ”täytetaiteilijoita”, vaan jokainen tuntuu täyttävän juuri oikean kolon näyttelyn kokonaisuudessa.

Jos hakee kesätaidenäyttelyltä mahdollisuutta tutustua mahdollisimman monipuolisesti nykytaiteen tekemisen tapoihin, Haihatus on varmasti Suomessa paras mahdollinen valinta.

Markku Parkkonen