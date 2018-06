Tammijärven kylä saa oman sydäniskurin

Kandee-hanke luovutti perjantaina sydäniskurin Luhangan kunnalle. Sydäniskuri eli defibrillaattori on laite, jolla sydänpysäytystilanteessa pyritään poistamaan sydämen pysäyttänyt henkeä uhkaava rytmihäiriö. Sydänpysähdyksissä ensimmäinen auttaja on usein ohikulkija, eli kuka tahansa meistä.

Laite sijoitetaan johonkin paikkaan Tammijärven kylälle. Paikan valitsee perusturvalautakunta mahdollisimman pikaisella aikataululla. Kaikelle kansalle sekä myös Luhangan koulun opettajille järjestetään laitteesta koulutus syksyyn mennessä.

Nyt siis myös tammijärveläisillä on huomattavasti parempi tilanne sydänpysähdyksien suhteen. Sydäniskurin käyttöä ei tarvitse arastella, laite antaa iskun vain kun se tunnistaa sen tarpeelliseksi. Laite neuvoo käyttäjäänsä koko ajan suomenkielisellä ääniohjauksella ja selkeillä kuvallisilla ohjeilla.

– Sydäniskureita suositellaan hankittavaksi paikkoihin, joissa liikkuu paljon ihmisiä, mutta joihin ensihoidon matkaviive on yli kahdeksan minuuttia. Sydänpysähdyksissä ensimmäiset minuutit ovat tärkeimmät, painottavat Kaisu Paalanen ja Piia Flink-Liimatainen, jotka olivat kunnantalolla luovuttamassa iskuria.

Tammijärvi täyttää mainitut kriteerit, ja se valikoitui yhdeksi sijoituspaikaksi ensihoidon asiantuntijoiden neuvosta. Ensihoito on kartoittanut maakunnasta 30–35 muuta kylää, joihin olisi järkevä sijoittaa iskuri.

Kandee-hankkeen tavoitteena on vähentää alueellista eriarvoisuutta lisäämällä kansalaisten elvytystaitoja ja vahvistamalla sydäniskureiden käyttötaitoa sekä niiden laitteiden määrää. Keski-Suomen Sydänpiiri ry on päätoimija hankkeessa ja osatoteuttajana on myös Jyväskylän ammattikorkeakoulu. Hanketta rahoittaa toteuttajien lisäksi Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto. Tammijärven iskurin on investoinut juuri maaseuturahasto. Eri paikkoihin maakuntaa on tullut hankkeen ansiosta noin 60 sydäiskuria.

Kuvassa Kaisu Paalanen ja Piia Flink-Liimatainen näyttivät perjantaina, kuinka sydäniskuria käytetään.

Janne Airaksinen