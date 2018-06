Jos lajittelet väärin jätteet, niin seurauksena on ylimääräinen lasku

Tämän kevään ilmiö on, että seutukunnalla on lajiteltu väärin jätteitä. Useammassa taloyhtiössä laitettu jäteastioihin niihin kuulumatonta jätettä. Keräyspaperissa ja -pahvissa on ollut muovia ja sekajätettä, joten ne joudutaan tyhjentämään joko energiaan tai sekajätteeseen, ja taloyhtiöille tulee tästä lisäkuluja aivan pelkkää ihmisten huolimattomuutta.

Keräyspaperiastian tyhjennys on maksutonta ja keräyspahvi alle kymmenen euroa, mutta sekajätteenä tyhjennys saattaa maksaa reippaasti yli 20 euroa. Tämän vuoksi sitten taloyhtiöissä on ihmetelty kasvaneita kustannusten nousua jätehuollossa.

Kentältä kantautuneiden viestien mukaan lajitteluvirheitä tapahtuu tietyin paikoin muutamia kuukaudessa, mikä vuositasolla tekee ison ylimääräisen summan.

Sekajätteeseen ei pitäisi laittaa hyötykäyttöön kuuluvaa jätettä kuten keräyspaperia, pahvia ja kartonkia, metallia tai keräyslasia. Ne pitäisi viedä keräyspisteisiin, jos taloyhtiössä ei ole omaa keräysastiaa. Kaikista eniten aiheuttaa ongelmaa biojäte, missä on paljon sekajätettä mukana.

Katoksissa on lajitteluohjeet, mutta ongelma onkin siinä, ettei niistä välitetä.

Janne Airaksinen