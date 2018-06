”Digiklinikalta” apua ja neuvoja JS Digin käyttöön

Paikallislehti Joutsan Seutu järjestää tulevan kesän aikana kolme digiklinikkaa, joissa on mahdollista saada apua ja vinkkejä JS Digin käyttöönottoon ja varsinaiseen käyttöön. Digiklinikat järjestetään keskiviikkoaamuisin klo 9–12 20. kesäkuuta, 18. heinäkuuta sekä 15. elokuuta.

Joutsan Seudun henkilöstö neuvoo palveluun rekisteröitymisessä sekä digitilauksen aktivoinnissa. Käyttämistä opastetaan niin tietokoneilla, tablet-laitteilla kuin älypuhelimilla. Asiakkaat voivat ottaa mukaan tarvittaessa omia laitteitaan.

JS Digi on paikallislehti Joutsan Seudun verkkopalvelu, jonka uutisvirrassa julkaistaan kaikki jutut. Uutta on, että juttuja julkaistaan siellä pitkin viikkoa, siis joskus jo ennen niiden julkaisemista paperilehdessä. JS Digissä on myös mahdollista selata näköislehteä.

JD Digin käyttöoikeus sisältyy kaikille Joutsan Seudun tilaajille. Rekisteröitymiseen ja tilauksen aktivointiin löytyvät ohjeet myös verkossa osoitteessa joutsanseutu.fi.

Myöhemmin kesällä käyttöön on tulossa myös älylaitteille tarkoitettu sovellus. Lisäksi uusia JS Digiin tukeutuvia toimintoja ja palveluita lanseerataan pitkin kuluvaa vuotta.

Jukka Huikko