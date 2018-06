Merivirta johtamaan valtuustoa, Viinikainen hallitusta?

Luhangan puheenjohtajakuviot ovat Joutsan Seudun tietojen mukaan selkiytyneet, joskaan niitä ei vielä haluta virallisesti julkistaa. Järjestelyitä voi kuitenkin enteillä myös Luhangan kunnanhallituksen ensi maanantain esityslistalta, joka julkistettiin keskiviikkona 6. kesäkuuta.

Lehden luhankalaislähteiden mukaan nykyinen kunnanvaltuuston puheenjohtaja Martti Viinikainen (kesk.) siirtyisi odotetusti kunnanhallituksen puheenjohtajaksi. Vastaavasti nykyinen kunnanhallituksen jäsen Marjo Merivirta (kesk.) siirtyisi valtuuston puheenjohtajaksi.

Esityslistan mukaan sekä Viinikainen että Merivirta anovat eroa mainituista nykyisistä luottamustehtävistään.

Varsinaisesti nimityksistä päättää Luhangan kunnanvaltuusto kokouksessaan 20. kesäkuuta. Keskustalla on hallussaan kahdeksan paikkaa valtuuston 15:stä, joten järjestelyn ovat keskustan käsissä.

Viinikainen on entinen Joutsan seurakunnan pitkäaikainen seurakuntamestari. Kuntapolitiikassa hän on ollut mukana hyvän tovin. Valtuuston puheenjohtajana hän on toiminut kuluvan vaalikauden, eli viime kesästä alkaen.

Merivirta on puolestaan ensimmäisen kauden valtuutettu. Hän työskentelee Luhangan kunnan palveluksessa koulunkäynnin ja iltapäivätoiminnan ohjaajana.

Lue myös:

Voima ja vastavoima, toimittaja Jukka Huikon kommentti Luhangasta.

Urtin urakka päättyy

Jukka Huikko