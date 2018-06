Puheenvuoro: Nyt tarvitaan vahvaa avointa johtajuutta seurakunnassa

Nyt tehdään meillä ja muissakin seurakunnissa päätöksiä joilla on vaikututusta pitkälle tulevaisuuteen. Parhaillaan on seurakunnissa lausuntokierroksella hiippakuntien rajat ja seurakuntien sijoittuminen niihin. Tavoitteena on muodostaa hiippakunnat siten, että koko maakunta kuuluisi samaan hiippakuntaan.

Hiippakuntien lukumäärä säilyisi nykyisellään. Hiippakuntamme piispa Seppo Häkkinen onkin todennut lehdessä ja myös luottamushenkilöpäivillä, että tämän mallin toteutuessa Joutsan seurakunta siirtyisi Lapuan hiippakuntaan.

Lapuan hiippakunnallahan on toimipiste myös Jyväskylän keskustassa. Maakuntapohjalle on toimintansa jo perustanut moni organisaatio ja lisää on tulossa lehdissä olleiden tietojen mukaan. Kun olen lukenut kirkon tulevaisuuskomitean perustelut, olen henkilökohtaisesti tämän kirkkohallituksen esityksen kannalla. Samassa kirkon tulevaisuuskomitean mietinnössä oli mielestäni paljon hyviä ja raikkaita ajatuksia toiminnan kehittämiseksi tulevaisuudessa.

Palvelut ovat pelanneet hienosti Mikkelin tuomiokapitulista. Uskon kuitenkin vahvasti myös Lapuan tuomiokapitulin palvelumahdollisuuksiin.

Rakentavin seurakuntaterveisin

Niilo Nieminen

kirkkovaltuustoryhmän pj.