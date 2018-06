Haihatuksen kesänäyttely avataan lauantaina

Joutsalaisen Taidelaitos Haihatuksen kesänäyttely avataan ensi lauantaina 9.6. Näyttelyssä on mukana 26 taiteilijaa.

– Haihatuksen kesänäyttely on yksi valtakunnan merkittävimmistä vuosittaisista nykytaiteen kesänäyttelyistä. Joutsan kunnan päättäjät eivät täysin tohdi sen arvoa tunnustaa, mutta eihän suutarin lapsillakaan ole kenkiä. Siitä huolimatta, vaikka paljain jaloin, näyttelyä ylläpidetään Joutsassa jo 19:ttä kertaa koko kesän jokaisena päivänä, todetaan Haihatuksen tiedotteessa.

Näyttelyn sisällöstä vastaavat kuraattorit Kalle Turakka Purhonen, Pauliina Turakka Purhonen, Pasi Mälkiä ja Tiia Matikainen antoivat näyttelyn nimeksi ”Tiloissa” näin sanoen:

– Haihatuksen tiluksilta löytyy monenlaisia tiloja, sisältä ja ulkoa. Haihatus on myös mielentila, kirjavuuden salliva elämänasenne. On mahtava tilaisuus jo neljännen kerran olla mukana rakentamassa näyttelyä näin moniulotteiseen paikkaan. Vuosi vuodelta Haihatus käy tutummaksi ja ajatus vapaammaksi; keitä kaikkia voi kutsua mukaan ja tekemään mitä, ja minne? Tuttuus antaa väljyyttä – rentoutta näyttelyn rakentamisessa yhdessä taiteilijoiden kanssa.

Tiloissa-näyttelyn 26 taiteilijaa ovat: Pasi Autio, Jesse Avdeikov, Enoch Bergsten, Niina Lehtonen Braun, Linda Granfors & Aura Hakuri, Viva Granlund, Kaarina Haka, Sampsa Indrén, Kirsi Jokelainen, Sakari Kannosto, Aimo Katajamäki, Saija Kivikangas, Ninni Luhtasaari, Aleksi Martikainen, Antti Oikarinen, Henrik Olsson, Benjamin Phillips Nozdrachev, Antti-Ville Reinikainen, Seppo Renvall, Sonja Salomäki, Ilkka Sariola, Annukka Turakka, Juhani Vikainen, Joanna Wingren ja Charlotta Östlund.

Yläkuvassa Henrik Olssonin teos Tiskipöytärealismia.

Markku Parkkonen

Kesänäyttely on osa Outopäiviä

Haihatuksen kesänäyttelyn avajaisia juhlitaan perinteiseen tapaan kaikille avoimena kansanjuhlana lauantaina 9.6. Näyttely on osa Haihatuksen ympärivuotista Outopäivät-taidefestivaalia, jonka muuta ohjelmaa tänä kesänä ovat muun muassa Ruudun takaa -näyteikkunanäyttely Joutsan kirkonkylän tyhjien liikehuoneistojen ikkunoissa 20.6. alkaen koko kesän, HPC On The Road -lavarunokiertueen runotapahtuma 4.7., H2O Sirkusryhmän kaksi nykysirkusperformanssia 7.7., Saunapäivä 7.7., Outopäivät-monitaidefestivaali 21.7. sekä Loiskis-orkesterin Kauneimmat koululaulut yhteislaulutapahtuma 25.7. Muutakin ohjelmaa Outopäiville on luvassa.

Markku Parkkonen