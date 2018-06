Urtin urakka päättyy

Kesä-heinäkuun vaihteessa päättyy merkittävä ajanjakso Luhangassa, kun vuodesta 2001 pitäjän kunnanjohtajana toiminut Reijo Urtti (kuvassa vasemmalla) jää ensin lomille ja lokakuun alusta eläkkeelle. Virastotalon kakkoskerroksen kulmahuoneessa istuu silmin nähden huojentunut mies, vaikkei Urtista ulkopuolisen silmiin ole stressi tai työpaineet koskaan varsinaisesti pistäneetkään.

– Keljossa on kiinteistö, jossa on puutarhanhoitoa ja rakennusprojekteja tiedossa. Lisäksi aion liikkua jatkossakin, paljastaa viime talvena tuhat kilometriä hiihtänyt ja edelliskesänä 3000 kilometriä pyöräillyt Urtti, joka jää siis eläkkeelle teräksisessä kunnossa, omien sanojensa mukaan vaatimattomasti ”varsin kohtuullisessa kunnossa”.

– Comebackia kunnanjohtajan tehtäviin tai siirtymistä politiikkaan en aio tehdä, hän jatkaa perään.

Kysyttäessä kunnanjohtajan uran merkittävimmistä saavutuksista, listaa Reijo Urtti nopeasti kolme tiivistä pointtia. Ensinnäkin Luhanka on säilynyt itsenäisenä, vaikka paine liitoksiin oli varsin kova molemmin puolin 2010-lukua.

– Jos itsenäisyyttä ei olisi, olisi moni asia jäänyt toteuttamatta, esimerkiksi Hepoluhta ja tuulipuisto. Luhangan etu on, että sen etua ajavat luhankalaiset edusmiehet, alleviivaa Urtti.

Toiseksi tärkeäksi saavutukseksi Urtti näkee sen, että kunnan palvelut on kyetty säilyttämään ja tuottamaan moitteetta. Kolmas asia on verorasite, joka on Luhangassa varsin alhainen. Veroäyri oli pitkään 19 penniä, kunnes se uskallettiin pudottaa nykyiseen 18,5:een.

Yksi Reijo Urtin aikakaudella tapahtunut merkittävä muutos on sellainen, jota mies ei itse nosta esiin. Mutta kysyttäessä tietoisuus asiasta käy selväksi. Nimittäin vielä 2000-luvun alkupuolella Luhangassa vaikutti hyvin voimakas kirkonkylän ja Tammijärven välinen ristiveto. Valtuuston ja luottamuselimet saattoi jakaa Luhangassa paitsi puolueiden myös tuon mainitun leirityksen perusteella.

Kirkonkylän ja Tammijärven välinen ristiveto nousi tuolloin esiin milloin pienemmissä, milloin suuremmissa asioissa. Näin tilanne oli ollut jo iät ja ajat. Viimeisenä, kenties vain muistona entisistä ajoista, rintamalinja tuli esiin taannoisessa koulukeskustelussa, mutta vain kadotakseen nopeasti.

– En ole halunnut tunnustaa tätä jakoa koskaan, vaan katsonut aina kokonaisuutta, painottaa Urtti.

Tulevaisuuteen Reijo Urtti haluaa tehdä vielä yhden avauksen ja suuntaa sen niin yksityisille kuin julkisille toimijoille. Hän kiinnittäisi maaseudulla ja sen taajamissa huomiota erityisesti asuinympäristön kehittämiseksi entistä viihtyisämmäksi. Tämä onnistuisi varsin pienin panostuksin. Huomiota pitäisi kiinnittää siis esimerkiksi siihen, miltä nurkkapielet missäkin näyttävät.

– Strömsö-tyyppinen idylli pistää silmään esimerkiksi Suomessa länsirannikolla sekä aivan erityisesti Ruotsissa ja Tanskassa, Urtti valaisee.

Vuosi sitten paikallislehti haastatteli kuntapolitiikasta pois jäänyttä Martti Markkasta (kok.), joka poliittisen uransa aikana tuli tunnetuksi valtuustossa käydyistä, välillä kiihkeistäkin debateista yhdessä Urtin kanssa. Markkanen lähetti tuolloin kiittävät terveisensä Urtille, jonka vuoro on siis nyt.

– Aurinkoisia terveisiä Kesäniemen tenniskentille. Kaikissa asioissa pääsimme kuitenkin maaliin tai ratkaisuihin, muistuttaa Urtti.

Jukka Huikko

Info

Reijo Urtti

Toiminut Luhangan kunnanjohtajana vuodesta 2001 alkaen.

Siirtyi Luhankaan Maaseutukehitys ry:n johdosta.

Koulutukseltaan kauppatieteen maisteri.

Harrastaa pyöräilyä ja hiihtoa.

Kärnä istuu puikkoihin

Luhangan kunnanjohtajan valintapäätöksestä on aikaa nyt pari kuukautta. Sen aikaa kunnanhallituksen puheenjohtajan paikalta kunnanjohtajaksi siirtyvä Tuomo Kärnä (yläkuvassa oikealla) on nyt ehtinyt miettiä tulevia siirtojaan ja avauksiaan.

– Ensimmäinen vuosi menee pitkälti tutustuessa ja omaksuessa, mutta parissa vuodessa linja varmasti selkenee, miettii Kärnä.

Lähitulevaisuuteen vaikuttavista asioista merkittävin on sote- ja maakuntauudistus, jonka kohtalo ratkeaa lähiviikkoina. Kaavoituksen suhteen Luhangassa odotetaan puolestaan hallinto-oikeuden päätöstä Pien-Päijänteen rantaosayleiskaavasta. Ratkaisu saataneen mahdollisesti jo kesän aikana.

– Lisäksi Luhangassa on kaksi yksityistä Hepoluhta-tyyppistä hanketta vireillä eri vaiheissa. Kyse on yksityisten hankkeista, kertoo Kärnä tyytyväisenä.

Koulupuoli Luhangassa on myös mallillaan. Hyvinvointi ja kuntalaisten osallistaminen puolestaan nostattavat merkitystään tulevaisuudessa.

– Kunnan kokoon nähden meillä on merkittäviä ja vireitä yhdistyksiä, joiden kanssa tehdään jo nyt yhteistyötä. Toimijoita löytyy, kunhan heidät osataan kohdentaa oikeisiin paikkoihin. Tällä saralla tulevaisuuden kokeilukulttuurilla tulee olemaan suuri vaikuttavuus, mutta pienet riskit, arvelee Kärnä.

– Luhangan olemassa olosta ja mahdollisuuksista kertomiseen on panostettava entistä enemmän, hän jatkaa.

Jukka Huikko