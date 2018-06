16 ylioppilasta lakitettiin Joutsan lukiolla

Joutsan lukiolla lakitettiin lauantaina 16 uutta ylioppilasta. Ylioppilaiden puheen piti tällä kertaa hartolalainen Akseli Koskinen, joka kertasi lukio-opintojen vaativuutta kursailematta. Hän kertoi muun muassa orjallisesta tuntuneelta kurssien suorittamisesta, pänttäämisestä ja loputtomasta tiedonhausta.

– Ajoittain vaadittu työmäärä tuntui ylitsepääsemättömältä, myönsi Koskinen.

Mutta vastapainoksi Koskinen nosti lukuisat kokemukset sekä uudet ystävyyssuhteet, jotka lukio ja kolme opiskeluvuotta ovat mahdollistaneet. Aivan erityisesti Koskinen painotti Joutsan lukion kansainvälisyyttä.

– Lukio on tarjonnut minulle täydellisen mahdollisuuden kartuttaa osaamista, ja nyt pitäisi miettiä mitä sillä tehdään. Meille on painotettu, että meidän tulisi tehdä sitä mitä me haluamme, mutta todellinen kysymys on, mitä me oikeasti haluamme, sanoi Koskinen.

Sähköiset kirjoitukset onnistuivat

Va. rehtori Mika Sirkka nosti puheessaan esiin, että lukuvuodesta muodostui sikäli poikkeuksellinen, että sen aikana toimi kaksi eri rehtoria. Uusi, vakituinen rehtori aloittaa puolestaan kesällä.

– Lukiokoulutuksessa on tulossa muutoksia, joihin on uuden rehtorin johdolla perehdytetään, ennusti Sirkka.

Helmikuussa toimeen astuneen Sirkan johdolla vietiin läpi sähköiset ylioppilaskirjoitukset. Niiden sujumisesta ilman ongelmia hän kiitti niin opiskelijoita kuin henkilökuntaa. Joutsassa käytetty toimintamalli on ilmeisesti noteerattu myös valtakunnallisesti onnistuneena.

– Oppineella on aina omaisuus mukanaan, evästi Sirkka puolestaan ylioppilaille suuntaamassaan puheessa.

Riemuylioppilaat istuttivat kaksi tammea

Myös riemuylioppilaiden perinne jatkui. Tällä kertaa lakkiaisissa oli läsnä vuonna 1968 ylioppilaksi kirjoittaneiden joukko. Lakkiaispäivä itseasiassa käynnistyi juuri riemuylioppilaiden toimesta, kun nämä istuttivat kaksi tammea Koulunmäelle.

Ylioppilaille heistä puheen piti Kari Mielikäinen. Hän muistutti, että vuosi 1968 jäi historiaan ”hulluna vuotena”, josta muistetaan muun muassa kuuta kuvannut Apollo 8:n lento, pommikoneen putoaminen Grönlantiin, Wanhan valtaus Helsingissä, Pariisin opiskelijamellakat ja Vietnamin sota. Joutsakin sai valtakunnallista huomiota, kun Käpy selän alla -elokuva kuvattiin Mieskonmäessä.

Jukka Huikko