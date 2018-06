Sattumia: Se on Tellu eikä Uikki

Lämpimät säät ovat houkutelleet jo paljon kävijöitä Joutsan uimalaitokselle, jota myös Uimalaksi ja Uikiksi kutsutaan. Sosiaalisessa mediassa onkin nähty runsaasti muun muassa päivityksiä siitä, mikä on veden lämpötila järvessä. Toisaalta Joutsan uimapaikoista ja niiden historiasta on käyty jonkin verran keskustelua myös paikallislehden ylläpitämässä Muistojen Joutsa – Paikallislehti Joutsan Seutu -nimisessä Facebook-ryhmissä.

Paikallislehden kulttuuri- ja perinnetoimituksissa on pantu tyytyväisyydellä merkille se, että useampikin kantajoutsalainen on näissä sosiaalisen median keskusteluissa ilmaissut huolensa uimalaitoksen perinteisen, aidon lempinimen katoamisesta. Sehän on nimittäin Tellu eikä mikään Uikki!

Jonkin verran keskusteluissa on sivuttu myös sitä, että mistä tämä nimi Tellu on oikein peräisin tahi syntyisin. Muuan kantajoutsalainen somettaja arveli sen periytyvän hyppytelineistä. Mutta kuka tämän tietää, ottakoot yhteyttä paikallislehden konttorille vielä tämän suven aikana.

Jukka Huikko

