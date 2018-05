IL: KKV syynää kotimyyntiä tekeviä firmoja

Kilpailu- ja kuluttajavirasto syynää parhaillaan kuutta yritystä, jotka käyttävät markkinoinnissaan erityisesti kotimyyntiä, kertoo Iltalehti. Taustalla on, että virastoon tulleiden valitusten määrä on noussut viime vuosina huomattavasti. Nousua on tapahtunut erityisesti erilaisia remonttipalveluita myyviä yrityksiä koskien.

Tutkittavana on KotiSun Oy:n, Restakoti Oy:n, Suomen Lämpöikkunat Oy:n, Ideko Suomi Oy:n, Pohjolan Energia Oy:n ja Indone Tähtiremontit Oy:n toiminta. Mainituista yrityksistä ainakin osalla on ollut toimintaa tai projekteja myös Joutsan seutukunnalla.

KKV:n tiedossa ei ole laittomuuksia yrityksien toiminnassa, mutta virasto perehtyy nyt erityisesti kuluttajissa kysymyksiä herättäneisiin toimintoihin.

Iltalehden haastattelema KKV:n lakimies Minna Ojajärvi kertoo, että kotimyynnissä ostopäätöstä kannattaa harkita tarkkaan. Yksi vaihtoehto on ottaa aikalisä ja ilmoittaa palaavansa asiaan myöhemmin. Omaisten on puolestaan hyvä ohjeistaa ikäihmisiä jo etukäteen, ettei tällaisia sopimuksia pidä tehdä.

Jukka Huikko