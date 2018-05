Kevään tulvahuippu on ohitettu ja vedenpinnankorkeudet ovat kääntyneet vuodenkierronmukaiseen laskuun. Vedenkorkeus sen sijaan on edelleen, kuten on ollut koko vuoden ajan, parisen kymmentä senttiä satavuotisen keskiarvon yläpuolella.

Nämä tulkinnat voi tehdä Suomen ympäristökeskuksen tilastoista, joista löytyvät myös Suonteen Viherin mittauspisteen tulokset.

Tulvahuippu osui tänä vuonna toukokuun alkuviikoille, kun se tavanomaisesti on kuun puolivälin kieppeillä. Alimmillaan vedet ovat tyypillisesti syys-lokakuussa.

Jukka Huikko