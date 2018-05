Puheenvuoro: Kiitokset lämpöyhtiölle

Joutsan Lämpö Oy oli kiinnittänyt muun muassa As. Oy Mattilanrivin ilmoitustaululle kuulutuksen, jonka keskeinen sisältö oli seuraava:

”Kaukolämmön jakelun keskeytys.

Taloyhtiönne alueella lämpimän veden jakelu keskeytyy torstaina 31.5.2018 klo 8.00 – 18.00. On mahdollista, että tilanne normalisoituu jo ennen ilmoitettua aikaa. Pahoittelemme toiminnastamme aiheutunutta haittaa.”

Joutsan Lämpö Oy on erittäin esimerkillisellä ja kiitettävällä tavalla halunnut ilmoittaa siitä vaikutuksestaan, jota heidän toimistaan aiheutuu yhden päivän aikana. Talossa on lapsiperhe ja lapsivieraita. Me tarvitsemme lämmintä vettä.

Taloyhtiö, taloyhtiöt, kaikki, joilla on kohdehenkilöitä, niin sanottuja hallintoalamaisia, voivat ottaa oppia Joutsan Lämpö Oy:n toiminnasta.

Tämä esimerkin vaikutuksen korostaminen ja hyvät hallintotavat olivat ne syyt kiitosteni ohella, minkä vuoksi tämän kirjeeni kirjoitin.

Heikki Vainiokangas

seniori