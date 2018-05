Rokote on alueen ykkösbändi

Leivonmäkeläinen Rokote lienee tällä hetkellä Joutsan seutukunnan aktiivisin rockbändi, ainakin ei-ammattilaisten joukossa. Viime vuosina yhtye on tehnyt keskimäärin yhden keikan kuukaudessa. Viime lauantaina Rokote soitti Luhangan Lärvit -festivaalilla ja ensi lauantaina yhtyettä voi kuulla Huttulassa koulujen päättäjäisbileissä.

Rokote on kolmen koulukaverin projekti, joka syntyi jo 1990-luvun alkuvuosina, tosin tuolloin Billows-nimisenä. Billows tarkoittaa hyökyaaltoa ja oli omalta osaltaan kunnianosoitus kaikkien yhtyeen jäsenten ihailemalle Hurriganes-yhtyeelle (=hurrikaanit).

Billowsin perusrungon ja nykyisen Rokotteen muodostavat nykyään joutsalainen Tomi Huisman (yläkuvassa keskellä; kitara, laulu), leivonmäkinen Timo Sipiläinen (yläkuvassa oikealla; basso, taustalaulu) sekä espoolainen Juha Hämäläinen (yläkuvassa vasemmalla; rummut, taustalaulu). Kaikki miehet asuivat kouluaikoinaan Leivonmäellä ja kävivät Toivakan yläastetta. Musiikkityyli oli Billowsin aikaan punkia ja Suomi-rockia. Alun perin Billows toimi vuosina 1992–1997, mutta uran huipennukseksi miehet tekivät vielä vuonna 2000 keikan Leivonmäellä legendaarisen Klamydia-yhtyeen lämmittelijöinä.

Sen jälkeen bändi meni vuosiksi telakalle, kunnes Huisman ja Sipiläinen tapasivat sattumalta – ja aiheeseen hyvin sopivasti Lontoossa – ja totesivat, että voisihan bändin koota kasaan jälleen. Treenaaminen aloitettiin uudestaan vuonna 2012 ja vuonna 2013 Rokote-nimen ottanut bändi esiintyi omilla Ikolarock-festareillaan.

Rokote on esiintynyt tasaiseen tahtiin pitkin Suomea. Muun muassa Töysän Venetsialaisilla Rokote on kahteenkin kertaan. Koska kyseessä on harrastus ja soittajat asuvat nykyään eri puolilla Suomea, ei keikkatahdin kiihdyttämiseen ole tarvetta.

Rokotteen soittajista ainoastaan rumpali Juha Hämäläisellä on toinen yhtye tällä hetkellä aktiivisena. Hämäläinen soittaa Innocent Victims -nimisessä Uriah Heep -coverbändissä pääkaupunkiseudulla.

Markku Parkkonen