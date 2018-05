Pääkirjoitus 23.5.2018: Oravakivessä on kasvun mahdollisuudet

Joutsan kunta teki viime vuonna rohkean liikkeen ostaessaan Oravakivestä reilun parinkymmenen hehtaarin maa-alueen. Kauppahinta pelkästä maapohjasta oli noin miljoona euroa, joten kyseessä on varsin iso satsaus. On myös muistettava, että kunnan on todennäköisesti panostettava alueen kehittämiseen vielä vähintään satoja tuhansia euroja, ennen kuin sijoituksille aletaan saada vastinetta.

Ylen maakuntaradio kyseli viime vuodenvaihteessa Keski-Suomen paikallislehtien toimituksilta vuoden merkittävintä uutista omalta alueelta. Joutsan Seudun toimituksessa päädyttiin harkinnan jälkeen siihen, että juuri tämä Oravakiven maakauppa oli Joutsan seutukunnalla vuoden merkittävin uutinen. Toimitus katsoi, että alueella on erinomainen kehityspotentiaali ja siitä voi tulla Joutsan elinkeinokehityksen kärkialue.

Nyt kunnassa on saatu valmiiksi Joutsan Nuoli -yrityspuistoksi nimetyn alueen markkinointimateriaali. Hienot havainnekuvat saattavat herättää osassa kuntalaisia myös epäileväisiä ajatuksia. Tässä vaiheessa voi tuntua epäuskottavalta, että Oravakiven alueelle voisi rakentua esitteiden lupaama tyylikäs yrityskylä matkailupalveluineen ja ranta-asuntoineen. Havainnehaaveiden ei pidä kuitenkaan antaa hämätä. Markkinointia pitääkin tehdä hiukan ylimitoitetuilla odotuksilla, sillä kuntien välisessä kilpailussa yrityksistä vaatimattomuus ei ole hyve.

Todennäköistä on, että kunta saa ainakin alueelle rannalle kaavoitetut asuintontit hyvin kaupaksi. Teollisuustonttien myynnissä tähtäin kannattanee pitää kymmenen vuoden päässä. Samalla on huolehdittava, että markkinointiin panostetaan jatkuvasti, eivätkä panostukset lopahda muutaman vuoden päästä.

Markku Parkkonen