Keski-Suomi esillä somessa

Keski-Suomea ja keskisuomalaista maaseutua esille nostamaan pyrkinyt Amazing Keski-Suomi -kilpailu näkyi viikonloppuna myös Leivonmäellä. Keski-Suomen ruokaketjun koordinaatio -yhteistyöhankkeen sekä sen lukuisten yhteistyökumppaneiden järjestämä Amazing Race -tyyppinen kisa käynnistyi perjantaina Jyväskylästä ja sen myötä viisi nelihenkistä joukkuetta kiersi 24 tunnin ajan maakunnassa biokaasuautoilla suorittamassa rastitehtäviä. Joukkueiden johtajiksi oli valittu tubettajia, bloggareita ja vloggareita, jotka tuottivat samalla kisasta päivityksiä sosiaaliseen mediaan.

Leivonmäellä rasteja oli kaksi, joista ensimmäisellä joukkueet tunnistivat villiyrttejä ja cheddareita. Ensin mainittuja oli tunnistettavana kymmenkunta ja niitä sai haistella ja halutessaan maistellakin.

– Osalla on mennyt heti suoraan kerralla kaikki oikein, sitten osalla on mennyt muutama pieleen. Siellä on selvästi muutama haastava yrtti, mitkä aiheuttavat hankaluuksia. Ja sitten on otettu uusi kierros ja saatu sitten kohdalleen, kertoi yrttitehtävää tuomaroinut Katariina Jousmäki (kuvassa vasemmalla) Luonnosta lautaselle -hankkeesta.

Bloggari Heta Mattilan pitämän matkablogin mukaan nimetty Hetamentaries-joukkue tunnisti yrtit muutamaa vaille oikein ja oli tyytyväinen tulokseensa.

– Se meni tosi hyvin siihen nähden, että ei osattu kääntää niitä, nauroi joukkueen jäsen Tiina Ruotsalainen viitaten porukan kaksikielisyyteen.

– Välillä tulee ongelmia sen takia, että on paljon sanastoa, joka ei ole jokapäiväisessä käytössä. Jotain luonnonkasveja, en minä tiedä mitä luonnonkasvit ovat englanniksi. Niin sitten se on ollut meille semmoinen pieni haaste, kertoi joukkuetta johtanut Heta Mattila.

Hetamentariesille haasteelliset mesiangervo ja kultapiisku olivat Katariina Jousmäen mukaan samoja, jotka tuottivat päänvaivaa myös muille kilpailijoille.

– Siankärsämö on myös joillekin ollut hankala. Mutta pääasiassa on tunnistettu hyvin juuri koivu, nokkonen, maitohorsma, kanerva ja kamomilla, kertoi Jousmäki.

Juustorastilla tunnistettavana oli Jukolan Juuston cheddar-makuja. Rastilla tuomaroineen Matti Liiaksen mukaan Heta Mattila, Tiina Ruotsalainen sekä joukkuetoverinsa Aba Dinda ja Annika Sievert pärjäsivät tehtävässä hyvin.

– Ainoa oli alkoholijuustojen kanssa, että ne sekoittuvat keskenään. Aika monella on sama juttu. Muut olivat aika selviä makuja, Liias arvioi suorituksen jälkeen.

Juustorastilta kilpailijat jatkoivat lounaalle Karoliinan Kestikievariin ja sen jälkeen oli vuorossa Leivonmäen toinen rasti kansallispuistossa. Rastitehtävää kilpailijat eivät kuitenkaan saaneet tietää ennen kuin paikanpäällä.

Ennen Leivonmäkeä joukkueet olivat ehtineet suorittaa rasteja muun muassa Laukaassa, Suolahdella, Saarijärvellä ja Petäjävedellä. Rasteilla oli esimerkiksi laskettu koskea koskikelkalla, hakattu halkoja, leivottu ruisleipää, maisteltu sirkkoja ja kuhnureita sekä tutustuttu savusaunoihin.

– On päästy tekemään erilaisia juttuja ja hapottaa tällä hetkellä lihaksissa. Paljon fyysisyyttä, luonnehti Heta Mattila lauantaina aamupäivällä.

Kilpailun oli määrä päättyä illalla Jyväskylässä. Hetamentaries-joukkue odotti loppukisalta ennen muuta hauskoja kokemuksia.

– Semmoista leikkimielistä kisailua ja uusia paikkoja, toivoi Mattila.

Joukkue tunnusti olevansa liikkeellä enemmän hauskanpitomielessä kuin voittoa tavoittelemassa.

– Meillä on hirveän hyvä joukkuehenki säilynyt koko kisan, tiivisti Tiina Ruotsalainen joukkueen tunnelmat.

Usean tahon iso ponnistus

Ensimmäistä kertaa järjestetty Amazing Keski-Suomi -kilpailu oli usean tahon yhteinen ponnistus. Kisan järjesti Jyväskylän ammattikorkeakoulun liiketoimintayksikön, MTK Keski-Suomen ja ProAgria Keski-Suomen yhteinen Keski-Suomen ruokaketjun koordinaatio -hanke (Keko) ja hankkeen lukuisat kumppanit. Mukana oli muun muassa Keski-Suomen liitto, eri oppilaitoksia ja kuntia.

Kilpailun johtajana toimineen Keko-hankkeen projektipäällikkö Leena Pölkin mukaan Keski-Suomesta on aiemmin oltu esillä siten, että on lähdetty Helsinkiin.

– Nyt todettiin, että se on ehkä jo vähän vanhanaikaista. Sen takia päätettiin tehdä tämmöinen ihan uudenlainen juttu, että hyödynnetään somea. Sitä digitaalista maailmaa, missä tänä päivänä kuitenkin suurin osa ja erityisesti nuoret ja toisaalta yrityksetkin ovat, Pölkki kertoi kilpailun taustoista.

Mukana olevat joukkueet suorittivat rastitehtäviä eri paikkakunnilla ja tuottivat kilpailuun liittyviä päivityksiä sosiaaliseen mediaan. Näin maakuntaa ja sen toimijoita saatiin nostettua esille runsain mitoin. Leivonmäen mukanaoloon rastipaikkakuntana vaikutti Pölkin mukaan useampi tekijä.

– Leivonmäki valikoitui paikaksi ensinnäkin maantieteellisistä syistä ja Joutsassa olevan biokaasutankkauspisteen takia. Myös kansallispuiston läheisyys ja kiinnostava juustola olivat attraktioina.

Kilpailun toteutuksen rahoitti Keski-Suomen Ely-keskus EU:n maaseuturahastosta. Saako kilpailu myöhemmin jatkoa, se riippuu Pölkin mukaan siitä, saadaanko sen järjestämiseen jälleen julkista rahoitusta. Pölkki itse toivoi, että jatkoa seuraisi.

– Tämä kilpailu kuitenkin tuo valtavan hyödyn maakuntaan, hän perusteli.

Tarja Kuikka