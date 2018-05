Uusi nuorison lähiliikuntapaikka sopii niin skeittareille kuin pyöräilijöillekin

Joutsa panostaa merkittävästi nuorison liikkumiseen. Sen todistaa pumptrack-radan ja skeitti-radan rakentamisen aloittaminen Jousitien ja Pertunmaantien risteykseen, vanhan koulukeskuksen puoleiseen nurkkaukseen.

Liikuntapaikkarakentamiseen on varattu rahaa 85.000 euroa. Alueelta on nyt poistettu puustoa, pohjatyöt alkavat 11.5. ja betoniosien tekeminen 15.5. Kokonaisuuden toimittavan Trail It Oy:n edustaja Juhana Koivisto kertoo, että kun asfaltoinnit ja maisemointi otetaan huomioon, alue on nuorison käytössä kesäkuun ensimmäisen viikon aikana. Kuvassa yhtiön edustaja Riku Laakso näyttää Tikkakosken pumptrack-radalla käytön mallia.

Pumptrack-rata on lähiliikuntapaikka, joka koostuu maastoon sovitetuista kummuista, kaarteista ja hypyt mahdollistavista kumpuyhdistelmistä. Radalla etenemiseen tarvittava vauhti tehdään kumpuja ja kaarteita hyödyntäen koko kehon avulla ”pumppaamalla”.

Asfalttipintaisia ratoja voivat käyttää polkupyöräilijöiden lisäksi potkupyöräilijät, rullalautailijat, rullaluistelijat ja potkulautailijat eli scoottaajat. Rata soveltuu pienille potkupyöräilijöille kuin ammattilaisillekin. Radat suunnitellaan vastaamaan kaikkien tarpeita.

Pumptrack-ratojen elinkaarikustannukset ovat erittäin alhaiset ja ratojen tekninen käyttöikä vastaa kevyenliikenteen väylän käyttöikää. Käyttö- ja kunnossapitokustannukset koostuvat lähinnä maisemoitujen alueiden hoidosta ja radan puhtaanapidosta.

Joutsaan tulevalla rata-alueella skeittirata on saumattomasti pumptrackin yhteydessä ja skatepark hyödyntääkin osin pumptrackin osia. Skeitti-alueelle tulee betoninen pyramidiboksi, kaksi erilaista kurbia, reili, kaksi poolimaista kaarta couping-kivillä ja kaksi asfalttista ditsiä.

Skeitti-alueelta on siis myös mahdollista lähteä kiertämään pumptrack-rataa, tai käydä ottamassa pumptrack-radalta vauhtia sen objekteihin. Kyseisen kaltainen pumptrackin ja skeitti-radan yhdistelmä on ensimmäinen laatuaan Suomessa.

Janne Airaksinen

Kuva: Aarni Toiviainen