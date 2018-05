Helperin taidepiiriläisille menestystä kuvataidekilpailussa

Toimintakeskus Helperin taidepiiriläiset menestyivät äskettäin valtakunnallisessa Papunetin kuvataidekilpailussa, jonka teemana oli ihmeellinen luonto. Kilpailussa oli kaikkiaan 401 osallistujaa, joista finaalikahdeksikkoon ylsi kolme Helperin taidepiiriläistä.

Voittokin tuli joutsalaisten keskuuteen, sillä Jaana Happosen (kuvassa Pekka Laamasen kanssa) sekatekniikalla toteuttama teos Vuohi palkittiin koko kilpailun parhaana. Tuomaristo perusteli Happosen teoksen valintaa sillä, että siinä oli käytetty useita värejä ja teoksen tausta oli hieno. Yleisesti ottaen raati arvioi kilpailutöiden persoonallisuutta ja omaperäisyyttä sekä omien ajatusten ilmaisemista.

Helperin taidepiiriläisistä Pekka Laamasen Sienitaulu sai puolestaan kilpailussa kunniamaininnan. Sekatekniikalla toteutettuun työhön oli ikuistettu joukko syksyisiä sieniä. Happosen ja Laamasen töiden lisäksi finaalikahdeksikkoon ylsi myös Kimmo Kuitusen teos Närhi. Kaikkiaan Helperistä lähetettiin kilpailuun neljätoista luontoaiheista teosta.

Niin Happonen kuin Laamanen ovat luonnollisesti hyvillään kilpailumenestyksestä.

– Ihan kivalta tuntuu, kertoo Happonen.

Sekä Happonen että Laamanen ovat olleet mukana Helperin kuvataidepiirissä alusta saakka. Taidepiiri aloitettiin Helperissä ohjaajana toimivien Kirsi Tarvosen ja Marjaana Kuitusen mukaan työpajatyyppisenä vuonna 2009 ja jo seuraavana vuonna siirryttiin säännöllisesti toimivaan, osin seutuopiston vetämään taidepiiriin. Piiriä vetää opiston lukukausien aikana taiteilija Virpi Lehto ja muuna aikana Helperin omat ohjaajat.

Taidepiirissä on vuosien varrella muun muassa piirretty ja maalattu muotokuvia sekä asetelmia. Osallistujia piirissä on tällä hetkellä Marjaana Kuitusen mukaan kuusitoista. Jaana Happoselle ja Pekka Laamaselle taidepiiriin osallistuminen on ollut mieleistä.

– On se ihan mukavaa, sanoo esimerkiksi vesiväri- ja puuväritöiden tekemisestä taidepiirissä pitävä Happonen.

Niin hän kuin Pekka Laamanenkin kertovat harrastavansa kuvataiteita myös vapaa-ajallaan.

Pian kymmenen vuotta toiminut taidepiiri on ollut Marjaana Kuitusen ja Kirsi Tarvosen mukaan ajan saatossa mieluinen myös muille osallistujille. Alussa jotkut osallistujat olivat Kuitusen ja Tarvosen mukaan hieman epävarmoja omasta tekemisestään, mutta tekemisen ja onnistumisten myötä itseluottamus on sittemmin kasvanut.

– Moni on rohkeampi tekemään. Luottaa omaan kykyyn, että osaa tehdä. Itseluottamus nousee, kun huomaa, että osaa tehdä, sanoo Kuitunen.

Papunetin kuvataidekilpailun töistä on koottu näyttely, joka kiertää tänä vuonna eri puolilla Helsinkiä sekä Salossa. Näyttelytöiden joukossa tulee olemaan Tarvosen ja Kuitusen mukaan paitsi tietysti kilpailun finaalikahdeksikkoon yltäneiden joutsalaisten, myös muutamien muiden Helperin taidepiiriläisten kilpailutöitä.

Tarja Kuikka