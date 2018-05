Rutalahden teatterissa huijataan, mutta kuka huijaa ja ketä?

Rutalahden nuorisoseuran teatteri piti viime vuonna taukoa, mutta hyppäsi nyt lauteille tuomisinaan Herrasmieshuijarit-komedia. Ensi-ilta oli perjantaina Suojarinteellä. Kantaesityksensä komedia sai vuonna 2014 Paisuan Tuajamateatterissa Sonkajärvellä. Näytelmän käsikirjoittaja Matti Martikainen oli muuten läsnä seuraamassa rutalahtelaisten tulkintaa esityksestä, ja kommenteista päätellen piti näkemästään.

Tasaisen varmaa viihdettä olikin luvassa, sillä näyttelijäkaarti on kokenut ja roolitus onnistunut. Ohjaaja Helena Gyldén haluaakin tarjota sitä samaa virkistymistä ja voimaantumista katsojille kuin mitä näytelmäryhmä on ammentanut harjoituksista.

Juonta tarkemmin paljastamatta voi todeta, että huijareita on monenlaisia. Ilkka Lindholm on elementissään Jorkki Oksasena, joka on milloin Balkanin kriiseissä toiminut vapaaehtoistyöntekijä tai milloin mikäkin. Pääasia, että väitetty homma toimii krokotiilinkyynelten ohella säälinherättäjänä, jonka avulla mummoilta voi pummata pikkurahoja.

Toinen samanlainen, mutta isommassa mittakaavassa ainakin omasta mielestään, on Tapani Parkkisen roolihahmo Torsti Lagerholm. Kumpikin lajittelee ihmisiä ja pyörittelee seteleitä, ja toisin päin.

Tapahtumat sijoittuvat hotelli Huminaan, jonka työntekijät Kalevi Puttonen ja Jouko Tarkkanen vievät välillä kommentaattorin rooleissa tarinaa eteenpäin.

Tarinassa voi halutessaan nähdä syvemmän teeman. Kriisit nostavat esiin kärsiviä ja hyväksikäyttäjiä, ja kaukaa katsoen on vaikea erottaa milloin lammas onkin susi. Näyttelijöistä voi vielä nostaa erityisen hyvinä suorituksina esille Liisa Liiaksen ja Heidi Pitkäsen rikas rouva -hahmot. Pitkäsen kyynelehtimisen taidokkuus jää esimerkiksi elämään paikalliseen teatterihistoriaan.

Näytelmä pääsee täyteen vauhtiinsa puoliajan tienoilla, ja tällä kertaa käsikirjoitus poikkeaa perinteisestä suomalaisesta kesäteatterista. Nimittäin väärinkäsityksillä ei mennä, vaan roolihenkilöt kyllä tietävät mitä tekevät, mutta hauskuus syntyykin tietämisen ajoituksesta.

Rutalahden nuorisoseuran teatteri esittää: Herrasmieshuijarit. Käsikirjoitus Matti Martikainen (2014). Ohjaus Helena Gyldén.

Rooleissa: Torsti Lagerholm, huijari (Tapani Parkkinen), Jorma ”Jorkki” Oksanen, huijari (Ilkka Lindholm), Varjos, poliisimestari (Tuomo Kaulimo), Ada Helminen, maalaismummo (Eila Honkanen), Lilli Sofia Toivonen, eronnut rikas rouva (Heidi Pitkänen), Aila Rusenlev, rikas rouva (Liisa Liias), hotellin vastaanottovirkailija (Kalevi Puttonen), baarimikko (Jouko Tarkkanen), tarjoilija (Sinikka Vainiomäki), rouva Kouros, rikas kreikkalainen (Sinikka Vainiomäki).

Yllä olevassa kuvassa huijari Jorma ”Jorkki” Oksanen (Ilkka Lindholm, oik.) tutustuu Hotelli Huminassa rouva Aila Rusenleviin (Liisa Liias) ja salaiseen operaatioon. Baarimikko (Jouko Tarkkanen) tarkkailee tilannetta.

Janne Airaksinen

Kuva: Heidi Pitkänen

Katso videopätkä ensi-illasta: