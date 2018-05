Rusi Riders ja Joutsan koiraharrastajat järjestävät yhteisen kevään avaustapahtuman lauantaina 12. toukokuuta. Tapahtumapaikka on Joutsan ravirata. Ohjelmassa on match show hevosille. Lapset voivat käydä hyppäämässä keppareilla esteradan. Mahdollisuus on myös kokeilla talutusratsastusta. Joutsan koiraharrastajat järjestää rotu- ja lajiesittelyitä sekä söpöimmän koiran äänestyksen.

Anna Onali-Ovaska