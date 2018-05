Pääkirjoitus 9.5.2018: Maakuntavaaleihin valmistaudutaan jo

Maakuntauudistuksen läpimeno ei ole vielä varmaa, mutta puolueiden piiri- ja paikallisjärjestöissä tuleviin maakuntavaaleihin valmistaudutaan kovaa vauhtia. Kiire asiassa tuleekin, sillä maakuntavaalit on tarkoitus pitää lokakuun viimeisenä sunnuntaina. Keski-Suomessa maakuntauudistuksen valmistelu on edennyt varsin hyvin ja myös puolueväki on ollut vaalivalmistelujen suhteen ajan tasalla.

Alustavien tietojen mukaan Keski-Suomessa maakuntavaltuuston koko tulisi olemaan 69 jäsentä. Väkiluvun mukaan laskien Joutsan seutukunnalle voitaisiin saada yksi tai kaksi maakuntavaltuutetun paikkaa. Kukin puolue voi näillä tiedoilla asettaa maakuntavaaleihin 103 ehdokasta, joten kunkin puolueen ehdokkaista Joutsan seutukunnalta pitäisi olla kaksi. Toki puolueiden kannatukset vaihtelevat eri alueilla, joten laskennallista ehdokasmäärää ei varmaan aivan suoraan puolueissa sovelleta.

Puolueista keskusta, vihreät ja perussuomalaiset ovat jo julkisesti nimenneet joutsalaisia ehdokkaita. Myös kokoomuksella ja demareilla lienee vähintään osa paikallisista nimistä tiedossa, mutta julkisuuteen niitä ei ole vielä kerrottu.

Maakuntavaalien yksi ongelma on siinä, että paikalliset puolueyhdistykset joutuvat ajattelemaan puolueen etua oman paikkakunnan edun sijaan. Esimerkiksi Joutsan maakuntavaltuustoedustuksen kannalta olisi järkevää, että paikkakunnalta olisi vain muutama ehdokas, joille äänet keskitettäisiin. Puolueet eivät tällaisiin järjestelyihin luonnollisesti suostu. Ajatustapa on se, että maakuntavaltuutetut edustavat puoluetta, eivätkä kotikuntaansa.

Markku Parkkonen