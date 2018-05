Kaikille nuorille kesätöitä kunnasta

Joutsa on useana vuonna työllistänyt peruskoulun päättäneitä ja muita alle 18-vuotiaita nuoria noin 50–60 henkilöä. Kunnan eri osastoille on saapunut nyt noin 50 kesätyöhakemusta.

Kunnanhallitus päätti, että kaikki kesätöitä hakuaikana hakeneet nuoret työllistetään, ja palkka päätettiin nostaa samalle tasolle Tutustu työelämään ja tienaa -harjoittelun kanssa. Palkka lomakorvauksineen noin kahden viikon työstä on 345 euroa, kun aiemmin summa oli 300.

Vuonna 2015 kesätyöllistettyjen määrä rajattiin 40:een, joten tästä linjauksesta on nyt luovuttu.

Janne Airaksinen