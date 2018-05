Leivonmäen kansallispuiston ystävät Tornien taistossa

Kansallispuiston satunnainen retkeilijä varmaan lauantaiaamuna (5.5.) ihmetteli, mikä kumman naparetkeilijöitten joukko olikaan vallannut Kirveslammen luontotornin! No ei sentään: Leivonmäen kansallispuiston ystävien porukka siellä vain värjötteli jo ennen kukonlaulua nähdäkseen mahdollisimman monta lintulajia valtakunnallisessa Bird Life Suomen Tornien taistossa. Tällä kertaa villahousut ja lämmin juotava olivat yhtä tärkeitä kuin kiikarit ja kaukoputki.

Eero Väisänen (kuvassa vas.), Pauli Backman, Paula Honkala, Niilo Siven, Pauli Honkala ja Ilkka Arkiomaa ovat vanhasta muistista tienneet pukeutua kuin naparetkeilijät. (Kuva: Lea-Elina Nikkilä.)

– Hyvä tunnelma tuttujen lintuystävien kesken on se tärkeä juttu, ja bonusta on, jos havaitaan jotain vähän erikoisempaa luonnossa. Kirveslampi on harvoja suotorneja, ja kun ei se sijoitu varsinaisille lintujen muuttoreiteille, emme kuvittelekaan kilpailevamme palkintosijoista, porukan vetäjä Ilkka Arkiomaa tunnusti.

– On kuitenkin mukava asia, jos ei olla ihan viimeisiä, ja jos nähdään ainakin sama määrä lajeja kuin edellisvuonna, alusta asti – vuodesta 2013 – mukana olleet Eero Väisänen ja Pauli Backman täydensivät.

Leivonmäen kansallispuiston ystävien joukkue oli nyt kuudetta kertaa kilpailemassa. Vuodet 2015 ja 2016 ovat tähän mennessä olleet parhaat vuodet: 32 ja 35 havaittua lajia, tänä vuonna määrä oli 25 ja samaan on ylletty kaksi kertaa aiemminkin. Valkoviklo, metsäkirvinen, tuulihaukka, hiirihaukka ja kapustarinta ovat havainnoista tavalliselle linnunruokkijalle jo vähän vieraampia. Mukavin yllätys kuitenkin oli, että ainakin yksi uusi sääksenpesä on ilmestynyt Haapasuolle.

Nyt torneja oli mukana leikkimielisessä Tornien taisto-kisassa ennätysmäärä, 340 kpl ja eri lintulajeja havaittiin yli 210. Koko kisan voiton vei Siipyyn lintutorni Kristiinankaupungista, siellä kirjattiin 116 havaintoa. Keski-Suomen paras oli Keskisenlammen torni Joutsassa, siellä nähtiin 83 lajia.

Kisassa kerätyt osallistujamaksut käytetään erittäin uhanalaisen heinäkurpan suojeluun.

Leila Backman