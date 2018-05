Suvi Minkkisen ampumahiihtoura nousussa

Moni seutukunnan urheilunystävä on seurannut mielenkiinnolla joutsalaissyntyisen ampumahiihtäjä Suvi Minkkisen (kuvassa) urheilu-uraa. Nykyisin Joensuussa asuvan, mutta yhä Joutsan Pommia edustavan 23-vuotiaan Minkkisen ura on ollut viime vuosina nousujohteinen ja vienyt ampumahiihdon IBU-Cupin kautta maailmancupiin ja tänä keväänä ensimmäistä kertaa talviolympialaisiin.

Pienestä asti Pommin riveissä hiihtänyt Minkkinen kertoo innostuneensa ampumahiihdosta 13-vuotiaana, niin sanotusti pikkuveljensä jalanjäljissä.

– Kävin yhdet ampumajuoksut katsomassa ja sen jälkeen sanoin iskälle, että voinko minä kokeilla kanssa, muistelee Minkkinen.

Tuolloin Joutsassa ei kuitenkaan ollut nykyisenkaltaisia olosuhteita ampumahiihtäjien harjoitteluun, joten Minkkinen ampui ensimmäiset vuodet Kangasniemellä ja edusti ampumahiihdossa Kangasniemen Kalsketta. Pommin perustettua ampumahiihtojaoston Minkkinen on edustanut joutsalaisseuraa myös ampumahiihdossa.

Ammunnan perusopit Suvi Minkkinen sai isältään Ari Minkkiseltä ja Eero Sieväseltä, mutta siirryttyään Joutsasta yläkoulun jälkeen Vuokattiin urheilulukioon, hän pääsi ensimmäistä kertaa oikean ampumahiihtovalmentajan oppiin.

Viimeiset kolme kautta häntä on valmentanut Mikko Viitanen. Viitasen opissa Minkkisen treeniohjelmaa on muokattu yksilöllisemmäksi, sillä silloin kun hän vielä treenasi samoin kuin muut, hänen kehityksensä pikkuhiljaa tyssäsi.

– Nyt treenaan tosi eri tavalla, pitää uskaltaa olla erilainen. Kyllähän se tosi paljon vaatii luottamusta omaan tekemiseen. On se aika raakaa tehdä niin eri tavalla kuin muut saman lajin harrastajat, pohtii Minkkinen.

Ero aiempaan näkyy esimerkiksi voimaharjoittelussa, johon kuuluu entisen pelkän keskivartalotreenin lisäksi muutakin voimaharjoittelua. Minkkinen sanoo tarvitsevansa muutakin voimaa, että hänen lihaksistonsa pysyy toimivana ja herkässä kunnossa. Toisin kuin aiemmat valmentajat, Viitanen on myös mukana Minkkisen treeneissä viikoittain. Se on Minkkisen mukaan tärkeää.

– Kyllä sitä saa ihan eri tavalla irti siitä, että valmentaja on paikalla.

Ampumahiihdon kisakausi kestää yleensä marraskuun alusta huhtikuun alkuun. Edellisellä kaudella IBU-Cupia kiertäessä Suvi Minkkiselle kertyi 25–30 kisastarttia, äskettäin päättyneellä ensimmäisellä maailmancup-kaudella hieman vähemmän. Käytännössä matkustuspäivien määrä kuitenkin nousi edelliskaudesta.

Niin kilpailujen tason koveneminen kuin matkustaminen tuovat Minkkisen mukaan oman rasitteensa tekemiseen.

– Kyllä se siinä loppukaudesta aina näkyy. Olinkin aika yllättynyt siitä, miten pystyin koko kauden ajan nostamaan tuloksia. Käytännössä koko kauden parhaat hiihdot tuli vasta viimeisissä maailmancupeissa.

Ampumahiihtäjän oma kisainnostuskin elää kauden aikana.

– Alkukaudesta on ihan erilainen innostus, kun ei ole pitkään aikaan kilpaillut, mutta kyllä sen sitten huomaa kevätpuolella, että kausi alkaa painaa.

Vahvuudekseen ampumahiihdossa Suvi Minkkinen sanoo ammunnan. Siinä hän on suoriutunut tiukissakin paikoissa mielestään melko hyvin.

– Tällä kaudella oli monta kertaa sillä lailla, että jäi kisaa edeltävästä ammuntatreenistä vähän epävarma olo. Mutta kuitenkin melkein joka kerta siitä kisasta sain tosi hyvän suorituksen.

Hiihdossaan Minkkinen sen sijaan kokee olevan kehittämisen varaa. Vahvuudekseen hiihdossa hän sanoo hyvän irtiottokyvyn, mutta lisää, että toisaalta se haastaa ammuntaa.

– Jos pystyy hiihtämään itsensä tosi tiukille, niin sitten se ammunta on aina oma haasteensa sellaisesta tilasta.

Parhaillaan Minkkinen viimeistelee kauppatieteen kandidaatin tutkintoa Itä-Suomen yliopistossa. Hän sanoo suorittaneensa opintoja urheilu edellä ja aikoo jatkaa samoin myös syksyllä alkavien maisteriopintojensa kanssa.

Sitä hän ei ole vielä päättänyt, tekeekö työuransa kauppatieteiden vai urheilun parissa. Ammattiurheilijaksi ryhtyminen on mahdollista, mutta vaatii Minkkisen mukaan ison tason noston. Edellytyksenä ammattiurheilijan uralle on myös opintojen saaminen pakettiin.

– En tiedä maailman huipulta hirveästi ampumahiihtäjiä, jotka eivät tekisi sitä ammatikseen. Että kyllä se melkein vaatii sen. Ampumahiihto on niin aikaa vievä laji ja sitten se vaatii sitä lepoa myös. Kuitenkaan se opiskelu ei ole niin palauttavaa.

”Pommi on tukenut hyvin”

Suvi Minkkinen ei ole asunut Joutsassa sitten yläkouluvuosiensa, mutta edustaa yhä Joutsan Pommia ja aikoo edustaa jatkossakin, vaikka muuhunkin urheiluseuraan häntä on vuosien varrella kysytty.

– Pommi on tukenut niin hyvin, että olen tosi tyytyväinen Pommin toimintaan. Ja sitten on siinä muutenkin varmaan se, että kun se on kotiseura, niin on varmaan jonkun näköinen tunneside. Mutta totta kai jos se homma ei toimisi, niin ei se homma pelkällä tunnesiteellä pyörisi. Mutta se on toiminut, sanoo Minkkinen.

Haittaakaan joutsalaisseuran edustamisesta ei ole Minkkisen mukaan kisauralla ollut.

– En sitten tiedä olisiko esimerkiksi helpompi saada täältä [Joensuusta] sponsoreita yrityksistä, jos edustaisi täältä seuraa. Mutta minulla on Joutsassa sponsoreita.

Minkkisen vanhemmat ja yksi hänen neljästä sisaruksestaan asuu yhä Joutsassa, joten hän käy paikkakunnalla jonkin verran.

– Harjoitusolosuhteet pitävät täällä niin voimakkaasti ja kisakausi pitää maailmalla, mutta kyllä minä yritän käydä Joutsassa. Kisakausi tuo selkeästi taukoa. Varmaan kesäisin tulee useimmin käytyä.

Poimintoja Suvi Minkkisen kisakausilta

Suluissa kisojen paras sijoitus.

2009–2010 Ruotsi-Suomi maaottelu (3.). Ensimmäinen nuorten suomenmestaruus ja kaksi SM-hopeaa N16.

2010–2011 Nuorten olympiafestivaalit, (36.). SM-hopea N17.

2012–2013 Ensimmäiset nuorten MM-kisat (37.). SM-pronssi N19

2013–2014 Toiset nuorten MM-kisat (41.). Nuorten SM-kulta ja SM-hopea N21.

2013–2014 Ensimmäiset IBU-cupin kisat (59.).

2014–2015 Universiadit (20.). SM-hopea ja SM-pronssi N21.

2015–2016 Ensimmäiset IBU-cupin pisteet (29.). Ensimmäinen aikuisten suomenmestaruusmitali SM-hopea.

2016–2017 IBU-cupissa paras sija 16.

2017–2018 Ensimmäiset maailmancupin kisat (50.). Ensimmäiset talviolympialaiset (69.). SM-hopea NYL.

Tarja Kuikka

Ampumahiihtäjä Suvi Minkkinen kertoo videolla, mikä ampumahiihdossa kiehtoo: