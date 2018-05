Seniorikeskuksessa pidettiin avoimet ovet

Joutsalaisille ikäihmisille päivätoimintaa järjestävässä Seniorikeskuksessa vietettiin viime perjantaina avointen ovien päivää. Tarkoituksena oli esitellä keskuksen toimintaa ja tiloja sekä madaltaa toiminnasta kiinnostuneiden kynnystä mukaan lähtemiseen.

Tutustumisen ohella ohjelmassa oli erilaisia toimintapisteitä sekä yhteislaulutuokio, jossa laulattajana toimi kitaralla kappaleita säestänyt Santtu Pihlaja. Laulutuokion päätteeksi tarjolla oli kahvit ja lähestyvän vapun kunniaksi simaa sekä munkkeja.

Avoimien ovien päivään osallistui muun muassa Tuula Olkkonen, joka kertoi käyvänsä Seniorikeskuksessa viikoittain kuntosalin vuoksi. Päättyneenä talvena aloitettujen säännöllisten salikäyntien syynä on Olkkoselle tehdyt polvileikkaukset, joiden jäljiltä hän on kuntouttanut polviaan Seniorikeskuksen kuntosalilla. Sali on ollut hänelle mieluinen.

– Ainakin minun tasoiselle se on ihan hyvä, arvioi Olkkonen.

Kuntosaliharjoittelun ohella Olkkonen kertoi harrastavansa muutakin liikuntaa.

– Uin Myllylahdessa joka aamu, olen uinut jo 18 vuotta. Tänä aamunakin olen käynyt uimassa. Sitten minä vähän kävelen ja sitten minulla on mökki, niin siellä vähän aina teen jotain. Näin keväällä vallankin tulee tehtyä. Vähän halonhakkuuta, pihanlakaisua ja tämmöistä.

Jatkoa ajatellen Olkkonen piti mahdollisena, että osallistuisi jossain vaiheessa myös Seniorikeskuksen viriketoimintaan. Tällä hetkellä kiinnostuksenkohteena on kuitenkin nimenomaan kuntosali.

Palvelukeskus Jousen alakerrassa sijaitseva Seniorikeskus on tällä hetkellä avoinna neljänä päivän viikossa, maanantaista torstaihin. Avointen ovien päivää lähdettiin järjestämään Seniorikeskuksessa työskentelevän lähihoitaja Pirjo Lahtisen mukaan paitsi toiminnanesittelymielessä, myös sillä ajatuksella, että nykyisten neljän ryhmän oheen saataisiin perustettua viides ryhmä, joka toimisi perjantaisin.

– Ollaan mietitty, että olisiko mahdollisuus perustaa sellainen vähän parempikuntoisten ryhmä, mikä olisi kestoltaan ehkä vähän lyhyempi eikä niin ohjattu, mutta sellainen mihin kuuluisi kuntosali, mahdollisesti ruokailu ja sitten joku pieni muu ohjelma, kertoo Lahtinen.

Tämänhetkisten ryhmien ohjelmassa on Lahtisen ja vanhuspalvelujen esimiehenä toimivan kehitysvammahuollon esimies Pirkko Simon mukaan päivittäin ohjattua kuntosaliharjoittelua, viriketoimintaa, ruokailu ja päiväkahvit. Viriketoiminta sisältää esimerkiksi erilaisia kädentaitoja ja musiikkia. Lisäksi seniorikeskuksessa käy Simon ja Lahtisen mukaan erilaisia vierailijoita, tulossa on esimerkiksi kodinturvallisuusasioihin liittyvä palopäällikön vierailu.

– Tässä toiminnassa ajatuksena on se, että tehdään itse ja osallistetaan. Semmoinen yhteisöllisyysajatus. Ja yllättävän hyvin nämä seniorit ovat lähteneet mukaan, kertoo Simo.

Seniorikeskuksessa käy Simon ja Lahtisen mukaan viikoittain nelisenkymmentä asiakasta. Asiakkaat tulevat esimerkiksi kotihoidon ja fysioterapeuttien kautta.

– Kaikki kuntokartoitukset ja nämä hoidontarpeenarvioinnit tuottavat meille asiakkaita. Usein siinä hoksataan, että tämähän voisikin olla ratkaisu tälle ihmiselle yksinäisyyteen, tasapaino-ongelmiin tai muuhun, taustoittaa Lahtinen.

Seniorikeskuksen päivätoimintaan osallistuminen on maksullista ja siihen hakeudutaan erillisellä hakemuksella. Kiinnostuneilla on Simon ja Lahtisen mukaan mahdollisuus tutustua toimintaan etukäteen maksutta yhden päivän ajan.

Tarja Kuikka