Myös demareilta omat ehdokkaat maakuntavaaleihin

Joutsan Työväenyhdistyksen ja SAK:n vappumarssiperinne jatkui tänäkin vappuna. Kuvassa kulkueen kärjessä lipunkantajina Veijo Kangas (oik.) sekä työväenyhdistyksen puheenjohtaja Leo Niinikoski. Kolmantena kulkueessa juhlapuhuja Piritta Rantanen.

Vaikka maakuntauudistuksen toteutumisesta ei olekaan täyttä varmuutta, ovat puolueet aloittaneet jo kiivaat valmistelut lokakuun lopulla mahdollisesti pidettäviin maakuntavaaleihin. Joutsan Työväenyhdistyksen vappujuhlassa puhunut yhdistyksen puheenjohtaja Leo Niinikoski totesi, että myös demareilta on tulossa omat paikalliset ehdokkaat maakuntavaaleihin.

– Maakuntavaaleihin liittyen olemme kuulleet vaatimuksia, että joutsalaisten äänet tulisi keskittää tietylle puolueelle. Joutsan sosiaalidemokraatit eivät tähän ansaan mene. Me asetamme omat ehdokkaamme. Maakuntavaltuutetut edustavat puolueita, eivät kotikuntiaan, sanoi Niinikoski.

Maakuntavaltuuston kooksi on Keski-Suomessa tulossa 69 jäsentä. Näin kukin puolue voi asettaa ehdolle 103 ehdokasta. SDP on nimennyt Keski-Suomeen jo 58 ehdokasta, joiden joukossa ei vielä ole joutsalaisia. Tarkoituksena on kuitenkin nimetä Joutsastakin kaksi ehdokasta. Jo aiemmin joutsalaisia ehdokkaita ovat nimenneet keskusta, perussuomalaiset ja vihreät.

Niinikoski pohti vappujuhlassa myös Joutsan kaltaisten pienten kuntien tulevaisuutta maakuntauudistuksen jälkeen.

– Kunnan budjetista häviää uudistuksessa 60 prosenttia. Huoli lähipalveluista ja pienten kuntien näivettymisestä on suuri.

Niinikoski oli huolissaan myös ammattitaitoisen henkilökunnan saamisesta muun muassa Joutsan kunnan omissa rekrytoinneissa. Hän myös kritisoi sellaista kunnan luottamushenkilötoimintaa, jossa viranhaltijoita rasitetaan erilaisilla selvityspyynnöillä.

Vappujuhlan juhlapuheen piti jämsäläinen SDP:n puoluevaltuuston jäsen Piritta Rantanen. Hän korosti muun muassa sitä, että työelämän ja koko yhteiskunnan pitäisi kannustaa nuoria perheiden perustamiseen. Hän arvioi, että maakuntauudistuksella ei välttämättä pystytä vastaamaan ihmisten eriarvoisuuden ongelmaan.

– Ei voi olla niin, että perhetausta ja syntymäkunta määrittelevät lapsen mahdollisuudet elämässä.

Juhlan musiikkiohjelmasta vastasivat Vilho Inkeroinen, Teuvo Haikarainen, Veikko Hytönen sekä Tauno ja Leena Koukka.

Markku Parkkonen

Katso video Joutsan vappumarssista: