Laulavat hyväntekijät – vapaaehtoistyötä kahvikupillisella

Palvelukeskus Huuponhovissa koitti torstaina odotettu hetki. Kolme hyvin tervetullutta henkilöä astui ovesta sisään saaden heti osakseen iloisia tervetulotoivotuksia. Oli näet alkamassa lauluesitys.

Tauno Koukka, Leena Koukka ja Veikko Hytönen ovat kiertäneet pääasiassa paikallisia hoitolaitoksia jo lähes yhdeksän vuoden ajan. Kolmikko pistää pystyyn karaokelaitteet äänentoistoineen, ottaa mikrofonit käteen ja alkaa laulamaan vastaanottavaiselle yleisölle vanhan ajan iskelmiä. Henry Theel, Olavi Virta, Tapio Rautavaara ja monet muut tutut tähdet saavat tulkitsijansa. Valssi soi, mieleen toi ajan sen, entisen…

– Kone säestää ja me laulamme. Välillä vuorotellen ja välillä yhdessä. Ihan puhtaasti kotipohjalta olemme harjoitelleet laulamista ja esiintymistä, kertoo Leena Koukka.

Aviomiehensä Tauno arvelee huumorin pilke silmäkulmassa, että myös suihkussa ollessa saattaa tulla harjoitelleeksi. Joka tapauksessa karaokelaitteiden mukana on 3.000 kappaletta, joten valinnanvaraa piisaa.

Nämä vapaaehtoiset hyväntekijät kiertävät säännöllisesti Jousen ja Huuponhovin palvelukeskuksia. Nyt kolmikko on pyydetty ensi kertaa esiintymään Attendon Erkinpuiston hoivakotiin. Pajulintu ja Kirkkokangas ovat myös olleet vierailukohteina. Hollolassa on vastaava paikka, jossa tahdotaan myös kuulla Koukkien ja Hytösen lauluääntä, mutta etäisyyden vuoksi he ajavat sinne vain neljästi vuodessa.

Syksyllä harrastus täyttää yhdeksän vuotta ja esiintymiskertoja on takana satoja. He ovat laulaneet myös syntymäpäivillä ja juhlissa. Kesällä nämä laulutaiteilijat pitävät taukoa.

– Kävin silloin liki yhdeksän vuotta sitten kysymässä vanhainkodilta, että kelpaako tällaiset esiintyjät. Sillä tiellä olemme edelleen, toteaa Tauno Koukka.

Entä mitä kolmikko saa tästä kaikesta? Pääasiassa kahvia ja hyvää mieltä. Palkaksi he pyytävät kupilliset kahvia. Hyvä mieli syntyy sitten yleisönä olevien ikäihmisten reaktioista.

– Se on se kun näkee vanhusten tykkäävän ja olevan tosi tyytyväisiä. He kuulevat nuoruutensa säveleitä ja selvästi nauttivat tilaisuudesta. Parempikuntoiset ovat joskus pistäneet tanssiksikin, kertoo Leena Koukka herrojen ollessa samaa mieltä.

Janne Airaksinen