Pääkirjoitus 25.4.2018: Onko ketään kunnanvirastolla?

Joutsan kunnassa on osin sattuman kaupalla ajauduttu tilanteeseen, jossa monia keskeisiä virkoja hoidetaan viransijaisten voimin tai oman toimen ohessa. Kunnan pitkäaikaiset hallintojohtaja ja talousjohtaja ovat siirtyneet eläkkeelle, eikä uutta yhdistelmävirkaan tulevaa talousjohtajaa ole vielä saatu töihin. Valinnasta kylläkin päätettiin tällä viikolla, mutta välivaiheessa mennään vielä jonkin aikaa.

Myös tekninen osasto on ollut ilman johtajaa, kun edellinen viranhaltija siirtyi toisiin tehtäviin. Teknisen johtajan valinnassa kunnanhallitus otti maanantain kokouksessaan vielä yhden lisäkierroksen. Toivottavasti kunnassa palataan teknisen toimen johdossa normaalitilaan syksyyn mennessä. Normaaliin paluuta odotellaan myös Koulumäellä, jossa ei ole ollut pitkään aikaan vakituista rehtoria ja menossa on jo toinen hakukierros.

Kunnassa ei myöskään ole vuosiin ollut elinkeinopuolen viranhaltijaa, vaan viime ajat elinkeinotoimen kehittämisestä on vastannut kunnanjohtaja oman työn ohessa. Tänä vuonna kunnan budjettiin on kuitenkin varattu rahaa elinkeinokoordinaattorin palkkaamiseen. Toki kunnan Ytyä-elinkeinohanke on tehnyt reippaitakin kehittämistoimia, mutta tässäkin määräaikaisessa hankkeessa loppusuora häämöttää.

Väkeä on siis johtoportaassa viime aikoina ollut vähänlaisesti. Varmasti kunnan normaali lakisääteinen toiminta on pyörinyt vähintään kohtuullisesti, mutta kaikki ylimääräiset kehittämistoimet uhkaavat jäädä tällaisessa tilanteessa retuperälle. Näin ei voi pitkään jatkua, ja todennäköisesti ei jatkukaan.

Toisen kautta voi todeta, että johtajavajauksen päällä ollessa kunnan luottamushenkilöillä on hyvä tilanne tarkastella kunnan henkilöstörakennetta: jos hommat hoituvat pienemmällä päällikköporukalla riittävän hyvin, voidaan johtajien määrää myös pienentää pysyvästi.

Markku Parkkonen