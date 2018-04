Iso maakunnallinen liikuntaleiri järjestetään Joutsassa

Keski-Suomen Liikunta ry on järjestänyt perinteisesti vuosittain ison liikuntaleirin, ja tapahtumapaikka on vaihdellut maakunnan eri kolkissa. Tällä kertaa Kesli-liikuntaleiri järjestetään Joutsassa 11.–15.6. Keski-Suomen Liikunnan tavoitteena on innostaa mahdollisimman moni lapsi liikunnan harrastamiseen. Tämä tapahtuma pidetään nyt ensimmäistä kertaa Joutsassa, vaikka liikuntaleirejä on järjestetty jo 15 vuoden ajan.

Liikuntaleiri on suunnattu 10–13-vuotiaille tytöille ja pojille (vuosina 2004, 2005, 2006 ja 2007 ja 2008 syntyneet). Leirille mahtuu enintään 220 lasta ilmoittautumisjärjestyksessä, ja yleensä leireillä on aina ollut yli 200 osanottajaa. Lapsilla ei tarvitse olla aikaisempaa osaamista tai kokemusta leirin urheilulajeista. Leiri on kaikille avoin ja leirikeskuksena toimii Joutsan yhtenäiskoulu, jossa on majoitus.

Kesän 2018 leirillä lapset pääsevät kokeilemaan seuraavia lajeja: draama hiit, jalkapallo, judo, koripallo, melonta, parkour, pesäpallo, salibandy, suunnistus, telinevoimistelu ja yleisurheilu.

Leiriohjelmaan kuuluvat myös lipunnostot, leiriolympialaiset, leikit, kisailut, uintiretki, leiridisco ja vapaa-aika yhdessä leirikavereiden kanssa.

Ohjaajina leirillä toimivat liikunnan ammattilaiset sekä liikunnanopettajiksi, luokanopettajiksi, liikunnanohjaajiksi, liikuntaneuvojiksi tai nuoriso-ohjaajiksi valmistuvat opiskelijat. Leirillä on kaikkiaan 35 aikuista organisointi- ja ohjaustehtävissä.

Leiri on maksullinen. Ilmoittautuneille lähetetään viikolla 22 leirikutsu, joka sisältää muun muassa leirisäännöt, listan tarvittavista varusteista, päiväkohtaisen aikataulun ja ruokalistan

Janne Airaksinen