Keppihevoset ovat monipuolinen harrastus

Pätkis on ruuna, se on issikka ja sillä on paksu ja pehmeä harja. Nina on tamma, sillä on lyhyt karva ja se on shettis. Nutella on ori, se on pieni ja ruskea ja sillä pääsee korkeita esteitä. Paukku on tamma, sillä on paksu karva, sillä on kiva mennä maastossa ja se on muutenkin kiva.

Näin luonnehtivat joutsalaiset Eveliina Virtanen (kuvassa oik.) ja Lempi Peltonen muutamia keppihevosiaan. Jos tyttöjä pyytää esittelemään kaikki heidän keppihevosensa – tai kepparinsa, kuten keppihevosia tavataan kutsua – saa varautua kuuntelemaan pitkään, sillä kymmenvuotiaalla Virtasella on kaksikymmentäneljä kepparia ja yhdeksänvuotiaalla Peltosella lähes yhtä monta. Ja kuten oikeilla hevosilla, myös keppareilla on nimet ja omanlaiset luonteensa.

