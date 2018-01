Joutsan vastaanoton uusi toimintamalli toimii

Joutsan terveysaseman vastaanoton toimintaa on uudistettu. Uusimpana uudistuksena käyttöön on tammikuun lopulla otettu vuoronumerolaite. Mikäli vastaanotolle tai reseptin uusintaan tulee ilman varattua aikaa, on otettava kuvassa näkyvästä laitteesta vuoronumero ja istuttava odotustiloihin. Samanlainen vuoronumerolaite on myös laboratorion ovella. Kuvassa osastonhoitaja Merja Sivanne (vas.) ja sairaanhoitaja Päivi Vainio.

Terveysaseman vastaanoton uusi toimintamalli näyttäisi toimivan hyvin. Marraskuun alkupuolelta lukien käytössä olleessa uudistetussa mallissa on painotettu hoidon tarpeen arvioinnin merkitystä. Arvioinnin perusteella potilaat ohjataan sellaisen ammattilaisen tai ammattilaisryhmän hoitoon, jolla on paras mahdollinen asiantuntemus potilaan vaivasta.

